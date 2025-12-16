委內瑞拉國家石油公司稱遭網絡攻擊　矛頭指向美國

委內瑞拉國家石油公司（PDVSA）於 12月15日表示，該公司遭受了網路攻擊，並將矛頭指向美國。路透社報道，儘管四位消息人士稱系統仍然癱瘓，石油貨物交付暫停。但該公司則稱，營運並未受到影響。



2025年9月18日的照片展示，委內瑞拉國家石油公司（PDVSA）的標誌顯示在智能手機螢幕上。（Getty Images）

該公司通過社交媒體發布公報表示，僅公司管理系統受到攻擊，主要業務未受影響，國內石油供給和出口活動正常進行。此次攻擊由外國利益相關方策劃，旨在破壞委能源發展權利，體現了「美國政府通過武力和海盜行為，企圖佔有委內瑞拉石油的策略」，該公司強烈譴責這一行動。

該公司沒有提供更多細節，但指已網絡已經恢復。 不過，路透社引述消息人士稱，攻擊的影響仍持續，「貨物無法交付，所有系統都癱瘓了」。

網絡攻擊發生之際，委內瑞拉與美國的關係陷於緊張。美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）10日說，美軍在委內瑞拉附近海域扣押一艘油輪，並稱將扣起船上所載石油。

美國司法部長邦迪（Pamela Bondi）稱，美方對這艘「用於運輸委內瑞拉和伊朗石油的油輪」執行扣押令，該油輪「因參與支持外國恐怖組織的非法石油運輸網絡，已受到美國制裁」。委內瑞拉外交部長希爾爾（Yvan Gil）譴責事件，稱是「國際海盜行為」。