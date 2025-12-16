《90男歡女愛》導演離世　洛連納拍戲期間邂逅妻子促成大團圓結局

荷里活經典愛情電影《90男歡女愛》（When Harry Met Sally...）美國名導洛連納（Rob Reiner）與妻子米雪·辛格（Michele Singer）12月14日被發現倒斃在洛杉磯家中，警方懷疑兩人遭謀殺。據美媒報道，洛連納當年拍攝《90男歡女愛》期間偶遇米歇爾之前，一直抱怨自己欠缺「女人緣」。洛連納結識米歇爾後兩人一拍即合，更為此將《90男歡女愛》的結局，從男女主角分道揚鑣改成共諧連理。



據《紐約時報》報道，在洛連納於1988年結識米歇爾之前，他正在執導後來成為荷里活最受讚譽的浪漫喜劇《90男歡女愛》。諷刺的是，洛連納當時對愛情甚感絕望。

洛連納1989年接受《紐約時報》採訪時表示：「當時我和這部電影的攝影師Barry Sonnenfeld坐在洛杉磯，我正在抱怨自己情場失意。他突然對我說，我認識一個女孩，她叫米雪·辛格，你會娶她的。」洛連納當時的反應是難以置信。

1989年7月13日，美國導演洛連納（Rob Reiner）與米雪辛格（Michelle Singer）出席電影《90男歡女愛》（When Harry Met Sally...）的首映。（Getty）

事實上，洛連納當時對另一位米雪，著名女演員米雪·菲花（Michelle Pfeiffer）很感興趣，但Sonnenfeld堅持說：「你要娶的米雪就是米雪·辛格。」）

米雪是一位攝影師，當時她正在紐約的片場探班，洛連納遠遠地看見了她。當時他正在拍攝一場戲，由美琪賴恩（Meg Ryan）與比利·基斯度（Billy Crystal）飾演的一對相愛的情侶正在爭吵。

洛連納表示：「我驚鴻一瞥，就看見這個女孩，哇！我立刻就被她吸引了。」這次邂逅改變了電影史。

洛連納2018年接受《衛報》採訪時表示：「最初，哈利（Harry，比利·基斯度飾）與莎莉（Sally，美琪賴恩飾）並沒有在一起。但後來我結識了米雪，我想：好吧，我明白了。」

洛連納其後改寫了電影的結局。哈利與莎莉必須結婚，就像洛連納與米雪在相識數月後就「拉埋天窗」一樣。

這對夫婦14日（周日）被發現死於洛杉磯家中，他們已結婚超過35年。洛連納享年78歲，米雪·洛連納享年70歲。

當年撮合兩人的攝影師Sonnenfeld形容：「他們是一對幸福的夫妻，米雪對洛連納的生活至關重要，相信我，如果失去了她，洛連納會崩潰的。」

Sonnenfeld又指，米雪個性直率風趣。他回憶說，在拍攝《90男歡女愛》時，兩人初次見面後，洛連納向他說道：「她挺有個性的，不是嗎？」洛連納隨即向她要了電話號碼。

報道指，儘管米雪在媒體面前可能比較低調，但洛連納經常談到他們之間一見如故的默契。

洛連納去年受訪時表示：「我曾結婚十年，然後又單身近十年，我始終不知道自己該如何與任何人相處。」洛連納指的是他曾與導演Penny Marshall有過一段失敗的婚姻。

洛連納與米雪育有三名孩子，他們分別是兒子傑克（Jake Reiner）、羅米（Romy Reiner）和尼克（Nick Reiner）。

32歲的兒子尼克已被逮捕，並被指控涉嫌謀殺父母。