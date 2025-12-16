《90男歡女愛》名導洛連納夫婦疑遭兒謀殺　派對爭執成導火線？

撰文：洪怡霖
美國著名導演兼演員洛連納（Rob Reiner）和妻子Michele Singer被發現倒斃在洛杉磯家中，身上有刀傷，警方懷疑兩人遭謀殺。洛杉磯警方12月15日表示，洛連納的32歲兒子尼克（Nick Reiner）已被逮捕並被指控涉嫌謀殺父母。英媒16日報道，在謀殺案發生的前一天晚上，尼克與洛連納夫婦一同出席美國名嘴Conan O’Brien舉辦的派對，期間因在派對上「鬧事」惹父母生氣並讓洛連納夫婦感到尷尬。

英國天空新聞引述消息人士報道，尼克的行為讓其他客人感到不舒服，他打斷電影製作人Bill Hader與另外兩名賓客的對話，當被告知這是私人談話時，他站在那裏盯着他們看，然後怒氣沖沖地離開。美國全國廣播公司新聞網（NBC）引述消息指，洛連納夫婦因此感到生氣和尷尬。

78歲的洛連納與68歲妻子被發現陳屍家中，警方經調查後逮捕尼克。警方表示，尼克曾有濫用藥物問題，因涉嫌謀殺仍被關押，但法庭已批准他以400萬美元保釋。

路透社報道，尼克多次公開談論其戒毒經歷，包括曾流落街頭、拒絕接受戒毒治療等。他在2016年接受《人物》雜誌採訪時表示，他15歲時第一次因毒癮接受戒毒治療，之後至少17次進出戒毒機構。尼克還曾與父親共同創作電影《Being Charlie》，故事改編自其親身經歷。

今年9月9日，洛連納在洛杉磯出席其電影《Spinal Tap II: The End Continues》的首映禮時，夫婦倆曾與3名子女站合照，其中尼克留著鬍子、面無笑容。

洛連納在1960年代出道，活躍影視界數十年。他曾在《緣份的天空》（Sleepless in Seattle）、《華爾街狼人》（The Wolf of Wall Street）、《愛情標尾會》（And so it goes）等作品演出。他亦曾經執導《危情十日》（Misery）、《白宮奇緣》（The American President）、《玩轉身前事》（The Bucket's List）等電影，並憑《常伴我左右》（Stand by me，又譯《伴我同行》）入圍金球獎最佳導演提名。

他在執導《90男歡女愛》（When Harry Met Sally...）時認識擔任攝影師的妻子，並在1989年結婚。

各界紛紛為洛連納去世致哀。其中洛杉磯市長巴斯（Karen Bass）發聲明，讚揚洛連納通過其創作和倡導，為社會和經濟正義做出了貢獻，改善了無數人的生活。

