英國小說「購物狂」系列作者Sophie Kinsella逝世　享年55歲

以金索拉（Sophie Kinsella）為筆名發表「購物狂」系列小說的英國知名作家威克姆（Madeleine Sophie Wickham）12月10日（周三）因腦癌逝世，享年55歲。她生前曾於2022年被診斷出患有膠質母細胞瘤，這是一種侵襲性極強的腦癌，並在手術後接受了放射治療和化療。



綜合外媒報道，金索拉家人周三發表聲明證實，金索拉在當天上午去世，「她安詳地離世，生命的最後時光充滿了她摯愛的事物：家人、音樂、溫暖、聖誕節和歡樂。」

威克姆於1969年在英國倫敦出生，曾在牛津大學的新學院（New College）學習音樂，之後轉攻哲學、政治與經濟學，而她也在大學就讀期間邂逅真愛，21歲時就與對方成婚，共育有五子女。

她在畢業後投身傳媒，並任職財經記者，隨後在24歲以筆名Madeleine Wickham撰寫第一部小說《The Tennis Party》，作品一經推出大受歡迎，名列暢銷書榜單前十，她隨後再以同一筆名出版另外六部小說。

威克姆的一生名作不斷，著有超30本書籍，共被翻譯成40多種語言，在超過60個國家賣出逾5,000萬冊，最為知名的作品則是「購物狂」（Shopaholic）系列小說，這系列小說共分為10部，其中第一部於2000年出版。「購物狂」還被改編為電影《潮拜購物狂》（Confessions of a Shopaholic），並在2009年正式上映。

2018年3月21日，英國作家蘇菲金索拉（Sophie Kinsella）出席在牛津舉行的《金融時報》週末牛津文學節。（Getty）

美國小說家皮考特（Jodi Picoult）表示，金索拉「將被人們深深懷念」，而另一位英國作家帕克斯（Adele Parks）則形容她是一位「美好而溫暖的女性」，並「給世界帶來瞭如此多的歡樂」。