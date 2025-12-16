荷蘭航空驚現「機艙老鼠」　乘客被迫一同橫渡大西洋｜有片

荷蘭皇家航空公司（KLM）一架航班近日因飛行途中客艙內驚現巨鼠，於抵達目的地後緊急取消後續航程，大量旅客一度滯留加勒比海地區。



綜合外媒報道，事件發生於12月10日，荷航一架載有250多人的空客A330飛機從阿姆斯特丹（Amsterdam）飛往加勒比海阿魯巴（Aruba）。在跨越大西洋的飛行途中，多名乘客發現一隻「體型巨大」的老鼠在機艙內沿着窗簾軌道快速爬行，甚至跳到頭頂的行李架和置物空間上，周圍乘客紛紛發出驚呼、滿臉嫌惡。

由於當時飛機已在大西洋上空，機組人員按程序決定繼續飛行至目的地。飛機抵達阿魯巴後，航空公司立即取消該飛機後續飛往博內爾島（Bonaire）並返回阿姆斯特丹的航程，超過250名乘客的行程受到影響。KLM對此表示，已對受影響的乘客安排過夜住宿，並努力尋找替代航班。

荷蘭皇家航空日前一架由阿姆斯特丹出發的客機驚現「機艙老鼠」，一眾乘客嚇親。（網上圖片）

當傳媒問及這隻老鼠是如何設法進入飛機時，KLM發言人表示他們並不知道，但由於發現老鼠時飛機正在水面上空，「飛行員別無選擇」，只能繼續正常飛行。

KLM形容這是一宗非常特殊的事件，強調乘客和機組人員的安全和福祉始終是公司的首要考慮，並指涉事飛機經過徹底清潔後重新投入使用。