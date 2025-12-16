中日關係低迷　日本業者「脫中化」降低風險

日本首相高市早苗的涉台言論引發中國抗議，並敦促中國人避免前往日本旅行已滿一個月，使日本今冬旅遊及零售業遇冷。由於兩國高層之間的對話已明顯陷入停滯，日本媒體預計旅遊業等受到的影響將延續至2026年。不過，日本業者也汲取了之前經驗，要以「脫中化」來為極可能持久的狀態來降低風險。



日媒報道，這段期間受影響的大多是以中國入境團體遊客為主的日本地方酒店。例如，日本中部愛知縣機場周邊的酒店業者因失去中國遊客叫苦連天。初步估計，上個月就有2000個客房預定被取消。

日本業者擬「脫中化」降低今冬旅遊及零售業遇冷風險。(Tomohiro Ohsumi/Getty Images)

三重縣松阪市的一家酒店曾在旺季時接待過約3000名中國遊客，這個12月面臨中國遊客預定減半。這家酒店的經理最擔心的是，這情況是否會延續到明年春天。他說：「如果中國的預訂量降到零，那麼我們的經營將變得非常艱難。」

與中國建立姐妹都市的日本地方城市也遭到重擊。據悉，日本愛知縣半田市1993年與中國江蘇徐州市締結友好城市，互訪延續了11年。但是，上個月18日，中方以突發公務為理由，推遲了年底的訪問活動。

據悉，半田市和徐州市本是要以考察當地的農業和一些旅遊設施，擴大今後的合作機制。

由於日中政府間的交流活動被迫推遲，面臨中國旅行團取消行程的情況比比皆是，而中日航班也受到政治影響減少班次。沖繩縣政府日前報告，中國國際航空公司將暫停北京到沖繩那霸機場的100個航班。東方航空公司原本每週14個北京到大阪的航班也將減少六班。另外，吉祥航空削減了每週114個飛往日本航班中的24%。

2025年11月18日，日本首相高市早苗早前發表「台灣有事」言論，導致中日關係急劇惡化。中國外交部鄭重提醒中國公民暫停赴日，港府亦作出類似呼籲。日本經濟學者木內登英表示，參考過往釣魚島事件，來自中港的旅客將持續降少，未來一年或導致日本的國民生產總值減少1.79萬億日圓（約900億港元）。（野村綜合研究所網站）

《每日新聞》報道，中國遊客是赴日外國遊客中消費最高的群體，約佔外國遊客在日本的總消費額的24%。野村綜合研究所認為，如果中國對赴日旅遊持續一年，預計日本失去的中國遊客後的經濟損失將高達1.8萬億日圓（約902億港元）。

不過，《產經新聞》報道，日本一些旅遊業者這次雖然面對中日風波衝擊，但也學會能屈能伸。他們以調整顧客群降低風險，積極轉向吸引國內的遊客以及東南亞國家顧客群。帝國資料庫調查顯示，認為受影響和不受影響的日本業者旗鼓相當。

富士電視台也以大阪最熱鬧購物街心齋橋為例，凸顯影響「有限」。該電視台稱，中國遊客雖然減少，但旅遊旺季的12月仍然是人潮洶湧。這個節目在介紹京都商店街的20家店鋪中，只有兩家回答「受影響」。

京都大學的觀光學教授藤井聰說：「過去，中國遊客太多，太擁擠。如今可見到無法進入購物的遊客開始湧入。有90%的店鋪回答沒有影響，這意味著過去的需求超過了每家店鋪的接客能力。日本一直都面臨過度旅遊問題，少了一些遊客對京都而言是一種解脫。」

輿論預計，中日政治低迷將長期化，並且認為如果中國政府繼續採取強硬政策，不僅是旅遊業，負面影響還將波及到日本的對華出口。

本文獲《聯合早報》授權轉載

