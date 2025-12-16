日本擬要求買樓時申報國籍　計劃明年4月實施

鑑於房價上漲可能引發嚴重的外國投機行為，日本計劃要求個人購置房地產時，披露自身國籍。



據彭博社星期二（12月16日）報道，新法規要求包括日本公民在內的買房者，辦理產權登記時提交護照或其他國籍證明。日本法務省計劃在徵求公眾意見後，準備於2026財政年度啟動。

日本首相高市早苗曾在上月指出，外國人持日本房地產的數據不足一事，正在日本引發擔憂，並指示內閣成員考慮建立有關監測房地產收購的機制。

一名法務省官員指出，買房者的國籍信息，將以內部行政數據形式保存下來，並透過數碼廳監管的數據庫進行管理，不會對外披露。

2023年11月24日，位於日本東京港區的「麻布台之丘森JP塔」（Azabudai Hills Mori JP Tower）落成，圖為從這座330米高的摩天大樓上看到的城市景觀。該塔是日本最高的摩天大樓。（Getty）

另一方面，財務省將收緊，有關外國人購置日本房地產的申報要求。

目前，外國買家為投資目的而購置房地產時，須進行申報，若用於自住則無須申報；新法規則要求，即便購房自住，也須在20天內申報。

財務省征求日本公眾意見後，準備在明年4月1日實施上述新法。

據日本國土交通省公布的一項調查，今年上半年，有7.5%的東京市中心六區新建公寓，已售予居住在海外的個人買家，同比提高了4.3個百分點。

不動產經濟研究所數據也顯示，東京新建公寓價格，在10月同比上漲7.1%，已連續六個月走高。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

