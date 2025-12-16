美媒：特朗普給澤連斯基最後通牒「接受條件否則就沒機會了」

當地時間12月14日，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）抵達德國柏林，與美國特使和歐洲領導人進行了為期兩天的磋商。據美國彭博社報道，澤連斯基15日晚間表示，他已經與美國達成一致，美方承諾將向烏克蘭提供具有法律約束力的安全保障，以推進俄烏和平談判進程。



美國「政客新聞網」援引美國官員的消息稱，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）願意向烏克蘭提供北約第五條集體防禦條款的保障，但這也是特朗普政府發出的「最後通牒」：烏克蘭必須接受現在的條件，否則不會再有如此「慷慨」的方案。

澤連斯基在柏林會見了美國中東問題特使威特科夫（Steve Witkoff）和特朗普的女婿庫什納（Jared Kushner），他在會後表示：「我們現在已經得到美方的承諾，他們準備提供類似北約第五條的安全保障。」他預計，美國接下來將與俄羅斯進行磋商，烏克蘭談判代表可能本周末再次前往美國進行會談。

澤連斯基稱，在和平協議最終文本「更加接近完成」時，他可能與特朗普會面。

澤連斯基還在社交平台Telegram上發文稱：「在戰場上採取任何行動之前，軍方和民眾都需要清除了解安全保障的具體內容。我們正努力讓這些安排正式化，並且已經取得進展。」

圖為2025年12月15日，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）與德國總理默茨（Friedrich Merz，不在圖中）共同舉行記者會。 （Reuters ）

德國總理默茨（Friedrich Merz）在新聞發會上表示，美國特使提出具有法律效力和物質保障的安全承諾，值得關注，「烏克蘭不僅能獨立防禦，還能依靠盟友的支持，這是個好消息。」

德國、丹麥、芬蘭、法國、意大利、荷蘭、挪威、波蘭、英國、瑞典和歐盟領導人發表一份聯合聲明，歡迎美國在和平談判方面的重大進展，承諾將協助烏克蘭結束衝突，以及通過美國支持的歐洲「多國部隊」幫助重建烏克蘭軍隊和威懾俄羅斯。

聲明稱，烏克蘭在和平時期應維持80萬人的軍隊，美國主導的停火監測和核查機制將為烏克蘭提供預警，還應該建立「衝突消除機制」。歐洲領導人稱，美歐將向烏克蘭提供具有法律約束力的承諾，在未來發生衝突時採取措施，恢復烏克蘭的和平與安全。

不過，彭博社指出，這份聲明似乎沒有作出共同防禦的保證，而是表示相關安全措施「可能包括動用武裝力量、情報和後勤支持以及經濟和外交行動」。

波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）在社交平台X上發文稱：「今天我第一次有一種感覺，大家像同一個陣營的盟友一樣行事……我第一次從美國代表口中聽到，美國會向烏克蘭提供安全保障，使俄羅斯相信，如果他們再次進攻烏克蘭，美國的回應將是軍事行動。」

當地時間15日晚些時候，特朗普在白宮表示，他已經與澤連斯基和歐洲領導人通過電話，「我認為，我們現在比以往任何時候都更接近目標。我們會看看還能做些什麼。」當被問及安全保障的提議是否有時間限制時，特朗普回應說：「期限就是我們完成任務的時候。」

特朗普還透露，他最近與俄羅斯總統普京進行過通話，但沒有透露具體時間。他宣稱：「我認為，普京總統實際上也希望看到這一切結束。我們和俄羅斯進行了友好的談判，我覺得他們想要恢復更加正常的生活。」

2025年12月15日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump）在白宮橢圓形辦公室發表講話。（Reuters）

一名美國高級官員告訴「政客新聞網」：「協議的基礎，基本上是要建立非常強力的保障，類似北約第五條。這樣的保障不會永遠擺在談判桌上，但如果能夠以一種良好的方式達成協議，我們現在就可以提供這些保障。」

澤連斯基14日會見美國特使前表示，他準備放棄加入北約，以換取美國和歐洲向烏克蘭提供安全保障。

「政客新聞網」分析稱，美國的最新提議可能是為了緩解烏克蘭和歐洲領導人對於安全保障問題的擔憂。這是特朗普政府為烏克蘭提出的最強硬、最明確的安全承諾，但也隱含對澤連斯基的「最後通牒」：烏克蘭必須接受和平協議，否則不會再有如此「慷慨」的方案。

儘管美烏已經在安全保障的問題上取得進展，但澤連斯基15日表示，談判還沒有在領土問題上形成共識，也沒有討論是否通過公投來解決相關問題。他呼籲美國繼續就這一「痛苦」的議題進行調解。

美國官員稱，美方已經向澤連斯基提出一些「發人深省」的想法。一名官員透露，一項有關俄羅斯和烏克蘭平分扎波羅熱核電站控制權的提案正在醞釀中，將讓兩國各自得到核電站一半的電力供應，但方案尚未敲定。

「政客新聞網」補充說，美國官員對和平談判的前景持樂觀態度，他們相信俄羅斯會接受協議。另一名美國官員稱：「我們相信俄羅斯會同意這些讓烏克蘭強大而自由的條件。俄羅斯在最終協議中表示，他們對烏克蘭加入歐盟持開放態度。」

不過，路透社援引知情官員的消息稱，美國正在向烏克蘭施壓，要求烏軍撤出頓涅茨克東部，這等於要求烏克蘭作出重大讓步，可能招致烏克蘭國內的強烈反彈。

對於俄烏和平談判，俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫（Dmitry Peskov）15日表示，確保烏克蘭不加入北約，是當前談判中的「關鍵基石」之一，值得深入討論。他指出：「普京總統對嚴肅的和平和調解保持開放，不會接受任何企圖拖延時間和人為製造喘息機會的手段。」

當被問及談判是否能像特朗普希望的那樣在天主教聖誕節前結束，佩斯科夫回應稱，為解決烏克蘭危機設定時限是徒勞無益的，「我不會去預測具體的時間」。他補充說，俄方不希望談判以公開喊話、輿論施壓的「擴音器模式」進行。

俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫（Dmitry Peskov）2023年3月21日抵達克里姆林宮。（Reuters）

俄羅斯外交部副部長里亞布科夫（Sergei Ryabkov）15日還接受了美國廣播公司（ABC）採訪，提出俄方在談判中的立場。對於領土問題，里亞布科夫稱，俄羅斯不會在克里米亞、頓涅茨克、盧甘斯克、扎波羅熱和赫爾松的控制權上作出任何形式的讓步。

談及西方國家對烏克蘭的安全保障，里亞布科夫強調，俄羅斯不會同意任何北約國家在烏克蘭駐軍的協議，即使這些駐軍是安全保障的一部份。他表示：「我們在任何情況下都不會認同、同意或容忍北約部隊駐紮在烏克蘭領土。」

本文獲《觀察者網》授權轉載

