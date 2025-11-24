語焉不詳的俄烏28點和平方案：未來的烏克蘭是南越或朝鮮？

進入「特朗普（Donald Trump）2.0」，俄烏停火始終在議程上，卻總是功敗垂成。歸根結柢，是圍繞戰爭各方形成了互相牽制的博弈僵局。

俄羅斯相對擁有戰場優勢，又剛好遇上相對「不反俄」的特朗普，但經濟制裁正讓其經濟結構不斷扭曲，將戰略資源不斷投入烏克蘭的結果，更讓莫斯科持續流失在中東、高加索、中亞的影響力，因此俄羅斯不是沒有停戰壓力，只是希望停火條件能更接近自己的開戰規劃：除了獲得烏東，還要烏克蘭裁軍、改變反俄傾向、永遠不能加入北約。

而作為戰場與博弈核心的烏克蘭當然持續挨打，更缺乏談判能量，問題是西方也不是鐵板一塊，這就導致烏克蘭有機會在真正簽署「城下之盟」前，盡可能利用美歐分歧爭取更好的戰後安排。顯然，歐洲這一階段的訴求也剛好與烏克蘭一拍即合：烏克蘭被佔領土已不可挽回，但重點是戰後的歐陸安全格局與烏克蘭安全保障，足以避免下一次俄軍進犯。

而美國作為不在場的永遠在場國，面對這種局面同樣意見不一。特朗普、MAGA、聯俄制中派或許認為滿足普京（Vladimir Putin）所求無所謂，但白宮的戰略派、大西洋主義者們卻很難看著俄羅斯心想事成，更認為美國不該輕易自棄在歐洲的角色。

這就導致停火僵局不斷重複類似循環：特朗普大手一揮施壓烏克蘭，於是烏克蘭轉與歐洲抱團取暖，美國內部則同樣雜音四起，結果美俄上演一陣你儂我儂的外交煙火後，情況再度回到原點，歐洲與烏克蘭還是要求安全保障，俄羅斯既要領土又要軍事殘廢且不反俄的烏克蘭，美國只好開始一陣左右敲打。

基本上，這種循環從2月美烏白宮罵戰、8月美俄阿拉斯加峰會以來，就已反覆上演，現在又體現在兩分停火方案的磨合上：10月21日由歐洲烏克蘭提出的「12點方案」（12-point proposal），以及近來據傳由美俄密談的「俄烏和平28點方案」。

圖為2025年11月20日，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）與到訪的美國陸軍部長德里斯科爾（Daniel Driscoll）會談。（Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS ）

12點與28點的差別

其實觀察兩份停火方案，兩個版本既是繼承又有分化。

首先是作為「版本1.0」的歐烏「12點方案」，基本上這份方案要求俄烏雙方立即停火，並將當前前線作為未來談判的基礎；一旦雙方停火並承諾停止領土擴張，俄羅斯就要將所有烏克蘭兒童送回國內，並交換雙方戰俘和囚犯。烏克蘭也將獲得安全保障、修復戰爭破壞的資金以及快速加入歐盟的途徑；並將與俄羅斯就被佔領土的治理進行談判，但歐洲和烏克蘭都不會在法律上承認任何被佔領土屬於俄方。

針對俄羅斯的制裁將被逐步解除；但只有俄方同意為烏方戰後重建做貢獻的情況下，其被凍結的約3,000億美元歐洲央行存款才會被歸還。提議還包括：確保基礎設施安全和能源供應穩定；建立調查機制，追究侵害人權和戰爭罪行的責任；保證人道援助的自由通行等內容。最終，由特朗普擔任主席的和平委員會將監督這項計劃的實施。

而據傳由美俄共擬的「俄烏和平28點方案」，其實也在一定程度上與「12點方案」類似，包括烏克蘭將能提升與歐盟的關係、特朗普將擔任和平委員會主席監督停火、各方合作重建烏克蘭、逐步解除對俄制裁，卻還是在幾點上與「12點方案」不同。

第一，「28點方案」寫明烏克蘭不能加入北約，且不只烏克蘭必須在憲法中確定自己永不加入北約，北約也要在章程中加入未來不接納烏克蘭的條款，且同意不在烏克蘭駐軍。

圖為2025年11月17日，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）到訪法國，與法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）簽署有關烏克蘭採購陣風（Rafale）戰機的意向書。（Reuters）

第二，有關戰後安全格局，「28點方案」規劃俄羅斯、烏克蘭與歐洲簽署全面互不侵犯協議，並要求俄羅斯在法律中明確自己對歐洲和烏克蘭的不侵略政策。俄羅斯與北約也將在美國調解下舉行對話，歐洲則將在波蘭部署戰鬥機。美俄也將成立確保協議執行的安全問題聯合工作組，並且同意延長核武器不擴散和控制相關條約的有效期，包括《第一階段削減和限制進攻性戰略武器條約》（START I）。

第三，有關烏克蘭安全保障，「28點方案」同樣表示烏克蘭能獲得安全保障，並更加明確美國將參與擔保：烏克蘭如果入侵俄羅斯、對莫斯科或聖彼得堡發射導彈，保障即刻失效；同理，俄羅斯如果入侵烏克蘭，除了美國將採取果斷的協調式軍事回應外，所有全球制裁將恢復，對新領土的承認及該協議帶來的所有其他利益將被撤銷。但烏克蘭武裝部隊規模將限制在60萬人以內，烏克蘭也將根據《不擴散核武器條約》成為無核國家。

第四，關於被佔領土，「28點方案」比「12點方案」更進一步，美國在內各方將視克里米亞（Crimea）、盧甘斯克（Luhansk）、頓涅茨克（Donetsk）為俄羅斯實際控制領土，赫爾松（Kherson）、扎波羅熱（Zaporizhzhia）將沿接觸線凍結現狀，俄羅斯將放棄在上述五個地區外控制的其他地塊，烏克蘭軍隊將從目前控制的頓涅茨克州部份地區撤出，該撤離區將被視為中立非軍事緩衝區，國際社會承認其為俄羅斯聯邦領土，俄羅斯軍隊則不得進入該非軍事區。

第五，俄羅斯被凍結的1,000億美元資產，將投資於由美國主導的烏克蘭重建與投資計畫，美國將獲得其中50%的利潤。歐洲將再增加1,000億美元，以擴大烏克蘭重建可用的投資規模。歐洲凍結資金將被解凍，其餘被凍結資金將投入一個獨立的美俄投資基金，用於在特定領域實施聯合計畫。

其他還有俄羅斯不會阻止烏克蘭將第聶伯河（Dnieper River）用於商業活動、俄烏將就黑海糧食自由運輸達成協議、扎波羅熱核電站（Zaporizhzhia Nuclear Power Plant）所產電力由俄羅斯和烏克蘭平分、被凍結的1,000億美元俄羅斯資產將投資於美國主導的烏克蘭重建和投資專案、俄烏承諾在學校和社會中實施促進相互理解的文化政策、烏克蘭將在100天內舉行選舉、所有參與該衝突的各方將獲得戰爭期間行為的全面赦免等新細節。

2025年11月23日，華盛頓智庫戰爭研究所（ISW）分析指，美方提議要求烏克蘭從目前依然控制着的大片領土撤軍，這項提議亦要求俄軍從一些烏克蘭領土撤離，但莫斯科最終將淨獲約2300平方公里的土地，幾乎與盧森堡的面積（2590平方公里）相當，約等於三個新加坡的面積。（戰爭研究所網站）

是南越或朝鮮方案

顯然，「12點方案」與「28點方案」雖有許多類同，最大差異卻還是以下五點：第一，明確要求烏克蘭承諾不加入北約；第二，俄歐烏簽署互不侵犯協議，作為北約東翼的波蘭將高度武裝；第三，烏克蘭獲得美國安全保障並裁軍；第四，用割讓頓巴斯換取其他戰線凍結；第五，明確寫出美國將從烏克蘭重建中獲益的佔比。而這也是爭議焦點。

從當前內容來看，「28點方案」就像許多分析所說，與俄羅斯在伊斯坦堡談判提出的條件相當接近，包括烏克蘭裁軍、改變文化政策、承諾不加入北約、放棄收復烏東等，並也因此引發不小爭議與批評。

不過，「28點方案」其實存在許多語焉不詳的條款，例如方案規定如果俄羅斯再次入侵烏克蘭，將面臨「果斷的協調式軍事回應」，各方的對俄制裁也將恢復，方案內原定承認俄羅斯新佔領領土的條款也會取消。但何謂「果斷的協調式軍事回應」，恐怕需要各多定義與說明。

而這歸根結柢，還是回到一個關鍵問題，也就是歐烏的長期關切：烏克蘭能用領土獲得什麼程度的安全保障？從「12點方案」到「28點方案」，其實都承諾烏克蘭能獲得安全保障，但究竟保障到什麼程度，恐怕需要更多協商。或許正因如此，特朗普也在「28點方案」引發爭議後表示這並非最終方案，一切都還能協商。

其實在筆者看來，「28點方案」的初稿，已經反映某種美歐俄實力再平衡的結果，不全然是特朗普對普京的全面讓步，也不等於2022年由俄羅斯提出、規範極其嚴格的伊斯坦堡停火草案。

2025年8月15日，美國阿拉斯加州安克雷奇，總統特朗普（Donald Trump，右）與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，左）在埃爾門多夫-理查森聯合基地（Joint Base Elmendorf-Richardson）會面，就結束烏克蘭戰爭進行談判。

例如有關烏克蘭裁軍。在伊斯坦堡談判時，各方原本爭執的，是烏克蘭希望擁有一支25萬人規模的和平時期軍隊，俄羅斯卻表示最多8.5萬人，同時要求嚴格限制烏克蘭擁有的武器數量和種類，當中也包括導彈射程限制。但來到「28點方案」，烏克蘭可擁有的部隊規模卻上升到60萬人，且並沒有明文提到武器種類與射程限制，甚至還有一句「烏克蘭如果對莫斯科或聖彼得堡發射導彈，保障即刻失效」，究竟烏克蘭何以能有這種射程的導彈，實在相當耐人尋味。

再來是安全保障，不論從哪個角度來看，這當然都是俄羅斯的一大讓步。原本依照伊斯坦堡談判草案，烏克蘭除了裁軍還必須接受俄羅斯與西方共同擔保安全。之後隨著談判破裂，俄羅斯顯然不可能再成為烏克蘭的安全擔保國，於是便將主力聚焦於「烏克蘭不能獲得北約安全保障」，包括持續被武裝、開放北約駐軍等。

只是隨著戰事僵持、制裁持續，俄羅斯當然也面臨停戰壓力，因此8月阿拉斯加峰會的普京已經不反對烏克蘭獲得安全保障，10月24日訪美的俄羅斯總統特別代表、直接投資基金總裁德米特里耶夫（Kirill Dmitriev）同樣表示，俄方對今後烏克蘭獲取安全保障「持開放態度」。

當然，這次的「28點方案」寫到北約不能在烏克蘭駐軍。但有鑑於戰後烏克蘭幾乎不可能沒有維和部隊進駐非軍事區，以及在凍結前線監管停火，「不能有駐軍」放到實際操作層面，或許只是名目問題。也就是說，烏克蘭幾乎不可能排除由外部多國武裝進行維和，只是名目不能是北約，但如果改用「聯合國」名義，恐怕就不在「28點方案」限制內。

圖為2025年10月17日，烏克蘭總統澤連斯基訪問白宮，與美國總統特朗普會面。（Reuters）

此外，關於烏克蘭不能加入北約，其實早在2022年伊斯坦堡談判時，烏方就已同意這一要求；至於放棄領土，烏克蘭與歐洲也早在「12點方案」時就達成共識，直接就當前前線停火，但不會在法律上承認任何被佔領土屬於俄羅斯，其實也就等於實質放棄被佔領土，從這個標準來看，當前「28點方案」也不過只是更進一步，要求烏軍撤出整個頓巴斯，並且各方實質承認被佔領土屬於俄羅斯；至於改變文化政策，烏克蘭也早在2022年伊斯坦堡談判時就同意將俄與列為第二官方語言。

因此不論「12點方案」或「28點方案」，究竟誰讓步更多，這恐怕更大程度是比較基準的問題。如果是與開戰前的完好如初的烏克蘭相比，那麼基輔當然徹底慘輸；但如果是與開戰後的伊斯坦堡談判草案，以及美歐俄一路博弈下的條件攻防相較，「28點方案」無疑是俄羅斯因為多年鏖戰、而被迫讓步的結果。

甚至如果就方案在正面表列、負面表列外的空間進行積極詮釋，在烏克蘭得到歐盟市場准入、美國主導戰後重建、獲得美國安全保障、方案也未禁止烏克蘭接受美歐軍援的背景下，烏克蘭即便名目上沒有加入北約，也或許不能排除實質成為歐美勢力範圍的現實。

換句話說，「28點方案」究竟更接近朝鮮方案或南越方案，其實有待各方進行進一步協商，甚至有待現實操作來進一步碰撞，但光就目前方案來看，這恐怕只能說是盡可能滿足雙方底線、鼓勵雙方停火談判的權宜之計，而不是最終能落地的實際操作指引：俄羅斯需要能對內交代的戰果，包括「解放」頓巴斯、阻止烏克蘭加入北約；烏克蘭與歐洲則需要反制俄羅斯興戰的法律條件與現實安全保障，烏克蘭更想持續綁定歐美。

正因如此，歐洲理事會、歐盟委員會、德國、法國、加拿大、愛爾蘭、意大利、西班牙、荷蘭、英國、挪威、芬蘭等多方才會在11月22日發表聯合聲明，認為美方就結束俄烏衝突提出的「28點」新計劃可以作為基礎，但仍需要額外的工作。顯然，各方仍在通過多方博弈，企圖讓這份方案更接近自己所求。

從俄羅斯的視角出發，莫斯科當然希望「28點方案」更接近南越方案；烏克蘭與歐洲則毫無疑問，更希望這是一份朝鮮方案。而最終結果究竟如何，恐怕還要一些時日才能見分曉。