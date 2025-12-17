印尼水災增至逾千死　組織指救災進展緩慢　籲政府尋求國際支援

印度尼西亞蘇門答臘洪災的死亡人數已達1030人，另有205人失蹤。當地救災進度仍然緩慢，民眾呼籲政府接受外國援助，以提升效率。



法媒報道，亞齊省居民努爾萊拉說，洪水淹沒她位於彭吉丹村（Pengidam）的家，她以前在那裏經營一個售賣食用油和糖等商品的攤位。

2025年12月7日，印尼北蘇門答臘省，圖為洪災引至的嚴重山泥傾瀉將木材沖落至下游擱淺。（Reuters）

當她返回家園時，一切都已蕩然無存——木頭和泥土掩埋整個村莊，房屋和棕櫚油種植園都消失了。

她說：「我眼睜睜地看着我的房子被洪水沖走，我的東西散落一地。

「看到這一切，我哭了。天哪，我費了多大勁才蓋好這房子。以後我該怎麼辦？」

儘管印尼政府做出努力，但救援工作的緩慢進展令民眾愈來愈感到沮喪。他們呼籲雅加達宣布進入國家災難狀態，並允許國際援助進入災區。

學生團體和民間社會周二聚集在亞齊省會班達亞齊的議會大廈外，要求政府採取更迅速的行動，調動更多國家資源用於救災工作。

組織者說，政府一直拒絕宣布全國進入災難狀態，但鑑於災情嚴重，目前亟需宣布。

抗議者舉着的一塊標語牌上寫着，正式宣布災難狀態「不容談判」。

印尼總統普拉博沃（Prabowo Subianto）周一堅稱，雅加達有足夠的應對能力，並辯稱印尼只有一部份地區受到影響。

「我們已經調動（資源）。這只是38個省中的三個。所以情況在控制之中。」

普拉博沃宣布計劃成立一個工作組來監督災後重建工作，同時確認他已拒絕外國的援助提議。

糧食援助非政府組織「亞齊王后基金會」創始人蘇里亞呼籲雅加達「放下身段，接受外國援助」。

他告訴法媒：「現在的問題不再是炫耀誰能幫助民眾，而是我們如何與其他國家合作，幫助受洪水影響的人們。」

亞齊省政府說，他們已向多個聯合國機構尋求援助。

聯合國兒童基金會駐印尼辦事處周一發表聲明說，他們已收到請求，並正在確定優先需求，以加強政府主導的援助工作。

聯合國開發計劃署駐印尼代表奧利維拉說，機構正在根據其職責評估向政府和受災社區提供的早期恢復支持。

本文獲《聯合早報》授權轉載

