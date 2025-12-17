美國警告或反制歐盟　以回應馬斯克遭罰款

歐盟委員會指美國富商馬斯克（Elon Musk）旗下的社交平台X，在「藍剔」帳戶認證及廣告政策等違反有關法案，裁定須罰款1.2億歐元（約10.96億港元）。美國政府12月16日批評有關決定，並警告稱可能會對歐盟的企業採取徵收費用或實施限制等反制措施。



美國貿易代表辦公室在X上發文，指責歐盟及部份成員國則針對美國的企業，作出「歧視性和騷擾性的訴訟、稅收、罰款和指令」，相反DHL和Spotify等歐洲企業卻在美國自由營運。假如歐盟持續透過歧視性的方式壓制美國企業的競爭力，美方將別無選擇，會動用一直可行工具應對。

華府已將矛頭指向歐盟的數碼立法，將降低美國鋼鐵進口關稅與削弱歐盟數碼規則掛鉤，並命令該國外交官發動遊說攻擊勢，反對這些法律。歐盟委員會否認歧視美國企業，強調相關規定亦適用於歐洲企業，以確保競爭公平和公正，做法一視同仁。

歐洲目前正加緊打擊大型科技公司。就在數個月前，監管機構對富商馬斯克的 X 社交媒體平台處以 1.2 億歐元的罰款；Google此前也遭遇了高達 29.5 億歐元（約269 億港元）的巨額罰款。