馬斯克X平台違反《數碼保護法》　遭歐盟罰款1.2億歐元

歐盟委員會周五（12月5日）宣布，根據《數碼保護法》（DSA）對美國富豪馬斯克（Elon Musk）的社交平台X（Twitter）處以1.2億歐元（約10.8億港元）罰款。委員會表示，該平台的「藍剔」（Blue Tick）和廣告政策違反歐盟法律。



本次罰款經過兩年調查，聚焦在「藍剔」制度，它曾被用於免費表示官方認證賬號；現在則每月收費7歐元（約63港元），可能會讓用戶對身份的真實性感到困惑。

社交平台Twitter（X前身）藍剔：2022年11月4日拍攝的圖片中，馬斯克（Elon Musk）的Twitter賬號認證標誌。（Reuters）

歐盟委員會表示，在X新版設定下，有「剔」的賬號可能並非真實用戶，而是可能是機器人帳號。因此，委員會決定對違反歐盟DSA的行為處以罰款。

其次，委員會發現X沒有遵守社交平台平台廣告的透明度義務，模糊廣告和內容之間界限，這可能導致用戶遭受經濟詐騙。

委員會認為用戶和政府無法存取網站上更新的廣告商登記冊，這在選舉活動期間也可能造成問題，因為相關聲明的來源難以追溯。

2025年7月16日，比利時布魯塞爾，歐盟旗幟在歐盟委員會總部外飄揚。（Reuters）

歐盟委員會一位官員表示，罰款金額是根據「比例原則」確定的。總額的計算依據是：違反藍剔認證規定，罰款4500萬歐元；侵犯研究人員數據存取權限，罰款4000萬歐元；無法提供廣告商登記冊存取權限，罰款3500萬歐元。

儘管如此，委員會的罰款仍遠低於DSA依據X平台全球總營業額可處以的最高6%罰款。

總體而言，與先前對歐洲市場的其他美國科技巨頭的罰款相比，此次處罰相對較輕。今年4月，根據歐盟大型科技公司反壟斷法，蘋果和Meta公司分別被罰款5億和2億歐元。