仙賓礁水炮事件　中方斥菲律賓：某些人睜眼説瞎話　狡辯抵賴

中國國防部12月17日表示，菲方有組織有預謀糾集大量船隻非法侵闖仙賓礁潟湖，菲方人員甚至持刀威脅現場執法的中國海警，氣焰囂張、性質惡劣，「菲方某些人睜眼説瞎話，狡辯抵賴自身侵權挑釁行徑」，他稱中方採取必要措施維護自身領土主權和海洋權益，合理合法、專業克制。



中國國防部發布「新聞發言人答記者問」，指有記者問道，12月16日，菲律賓國防部長在社交媒體平台發表聲明，誣稱中國海上管控力量在仙賓礁附近海域對菲漁民採取「危險且不人道」行為，否認菲漁民持刀威脅中國海警等，詢問中方回應。

中國國防部新聞發言人蔣斌表示，中國對包括仙賓礁在內的南沙群島及其附近海域擁有無可爭議的主權，具有充分的歷史和法理依據。

他稱菲方有組織有預謀糾集大量船隻非法侵闖仙賓礁潟湖，菲方人員甚至持刀威脅現場執法的中國海警，氣焰囂張、性質惡劣，中方採取必要措施維護自身領土主權和海洋權益，合理合法、專業克制，面對事實真相，菲方某些人睜眼説瞎話，狡辯抵賴自身侵權挑釁行徑，還對中方反咬一口，完全是顛倒黑白、賊喊捉賊。

蔣斌指一段時間以來，菲方頻繁在海上製造事端，反復上演自編自導的鬧劇，處心積慮對中方抹黑指責，攪動南海局勢、破壞地區穩定，中方正告菲方，碰瓷賣慘、煽宣炒作改變不了菲方非法侵權的性質，誤導不了國際社會的認知，動搖不了中方依法維權的決心，對於一切侵權挑釁行徑，中方都將繼續採取有力有效措施予以堅決應對。

2025年12月12日，《環球時報》獲取的影片顯示，菲方「漁民」手持長刀，刀具長約20公分。（環球網）

中國海警局早前指，菲律賓多批船隻於12日打著捕魚的旗號，不顧中國海警一再勸阻和警告，執意赴中國南沙群島仙賓礁海域滋事挑釁，中國海警對菲方船隻依法依規採取喊話警告、外逼驅離等必要管控措施。

菲律賓海岸警衛隊2025年12月13日發放現場片段，指中方海警船使用水炮。（影片截圖）

《環球網》指，隨後菲律賓海岸警衛隊發言人13日在X平台上稱，約20艘菲律賓「漁船」遭到中國海警船艇的「暴力襲擊」，中方船艇使用水炮並採取了阻攔行動。《環球時報》指當天獲取的影片顯示，面對中國海警執法人員對菲侵權船隻的管控與查證，菲方所謂的「漁民」不僅不配合，還拿出長刀揮舞挑釁。