美國布朗大學槍擊案｜警方：疑犯已自殺身亡　同時涉槍殺MIT教授

美國布朗大學（Brown University）12月13日（上周六）發生槍擊案，事件造成2名學生離世9人受傷。當地執法人員18日（周四）晚上召開記者會表示，槍擊案疑犯已被發現自殺身亡。疑兇是一名48歲的葡萄牙籍男子瓦倫特（Claudio Valente），他過往曾是布朗大學的學生。麻薩諸塞州檢察官表示，瓦倫特同時涉嫌本周在麻薩諸塞州殺害一名麻省理工學院教授。



據美媒報道，普羅維登斯（Providence）警察局長佩雷斯（Oscar L. Perez, Jr.）表示，疑犯被確認為48歲的葡萄牙節男子瓦倫特，他過往曾是布朗大學學生。

2025年12月18日，美國羅德島州（Rhode Island）普羅維登斯（Providence），市政府領導人與執法部門在新聞發布會上展示布朗大學槍擊案疑兇瓦倫特（Claudio Valente）的照片，同時指他已被發現自殺身亡。（Reuters）

羅德島州總檢察長Peter Neronha表示，布朗大學槍擊案的調查依靠民眾提供的「線索」，逐步揭開槍手的行踪。

Neronha指，一位向當地警方提供線索的民眾「徹底改變調查的走向，這個人讓我們找到了那輛車，繼而找到了車主的名字，最終找到了租車人的照片，而這張照片與我們在普羅維登斯發現的槍手着裝相符，也與我們在普羅維登斯發現的槍手小背包吻合。」

Neronha解釋道，警方發現疑犯時已證實身亡，他身上帶有一個小背包、兩支槍和與槍擊案現場相符的證據。

報道指，調查人員尚不清楚疑兇為何針對布朗大學犯案。

2025年12月18日，美國羅德島州（Rhode Island）普羅維登斯市（Providence），羅德島州總檢察長內羅納（Peter Neronha，中）與普羅維登斯警察局長佩雷斯（Oscar Perez，右二）與普羅維登斯市長斯邁利（Brett Smiley，左二）宣布，布朗大學槍擊案的疑兇瓦倫特（Claudio Valente，牆上投影）已被發現自殺身亡。（Reuters）

據一位熟悉案情的執法人員透露，調查人員仍在審視布朗槍擊案，與本周麻省理工學院教授在其馬薩諸塞州家中被殺案之間可能存在的聯繫。