特朗普提名印太副司令Joshua Rudd　掌管國安局及網絡司令部

美國國防部發表聲明稱，總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）12月18日提名現任印太司令部副司令、陸軍中將拉德（Joshua Rudd）， 出任國家安全局（NSA）局長及美軍網絡司令部司令。此項提名若獲參議院確認，拉德將晉升為上將，並同時領導全球最大規模的電子監控機構與美軍頂級網絡戰單位。



拉德曾任特種部隊軍官，現為印太司令部二號人物，負責美軍在整個印太區域的指揮。NSA專注於信號情報與網絡間諜活動，是全球最強大的監控機構之一，透過電子攔截和間諜軟體收集大量資料。

網絡司令部則屬五角大廈最高層級的網路戰部隊，職責包括打擊駭客攻擊和防禦軍事網絡，抵禦外國間諜和破壞分子。自2010年起，兩機構由同一人領導，形成「雙重職位」安排。

美國國家安全局局長豪格（Timothy Haugh）上將，於2025年3月25日在華盛頓特區出席參議院情報委員會聽證會時的發言。（Getty）

有美媒指出，拉德在印太司令部的任職經驗，使他累積了美軍應對中國積極拓展地區主導權的經驗。

自特朗普今年4月撤換前局長豪格（Timothy Haugh） 以來，這兩個關鍵職位已懸缺逾八個月。此前，五角大廈屬意的人選安格爾（Richard Angle） 中將曾在6月遭白宮否決。