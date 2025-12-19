特朗普簽令聖誕節前後為聯邦假日　兩大交易所交易時間不變

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）12月18日簽署行政命令，宣布今年12月24日及12月26日為聯邦假日，聯邦政府辦公室將關閉暫停辦公。



由於12月25日聖誕節本來已是聯邦假日，故有關命令將使得聯邦機構從下週三至五關閉，員工無需上班。不過，特朗普表示各機構負責人可自行決定其機構的某些辦公室和設施，是否在12月24日或26日保持開放，並且安排部份員工必須上班。

在此行政命令發布後，紐約交易所與納斯達克交易所表示，這兩天將如期開市。兩大交易所早前已決定，12月24日東岸時間下午1時收市，26日則會全日交易。

2025年12月11日，人們路過紐約證券交易所外的聖誕樹。（REUTERS/Jeenah Moon）

在特朗普的第一任期內，他曾在2019年和2020年將平安夜定為聯邦假日。那兩年的12月24日分別是星期二和星期四；而前總統奧巴馬（Barack Obama）則曾在2014年將12月26日定為聯邦假日，因為聖誕節後的第二天是星期五。

要設立永久性聯邦假日，通常由國會立法設立、由總統簽署行政命令生效，但總統亦可指定特定日期放假。