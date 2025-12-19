遊日注意｜澀谷亂丟垃圾罰2000　商家未設垃圾桶最高罰5萬

日媒報道，東京澀谷區議會近日正式通過《共同創建清潔澀谷條例》修正案，規定自明年4月起生效，在澀谷站、原宿站及惠比壽站周邊指定區域內，便利商店、咖啡館等商家若無正當理由未設置垃圾桶，最高可處5萬日圓（約2552港元）罰款；亂丟垃圾者則將面臨最高2千日圓（約102港元）罰款。新規預計於明年6月開始執行。



澀谷區為日本知名的潮流中心與觀光熱點，人口約24萬。當區政府表示，這項措施是為了應對因觀光客增加而加劇的街頭垃圾問題。區內調查顯示，在可辨識的垃圾來源中，便利商店佔63%，咖啡館佔12%。近年來，由於反恐以及為避免非顧客將家庭垃圾帶入店內棄置，部份商家已移除垃圾桶。目前，全區約78%的便利商店設有垃圾桶。

當地政府又指，新冠疫情後訪日遊客激增，雖然當地長期宣傳「垃圾隨手帶走」，惟效果有限，街道棄置垃圾現象依然嚴重。澀谷區長長谷部健表示，自新冠肺炎疫情趨緩後，區內道路上的垃圾數量，以及居民對垃圾問題的投訴和意見都急劇增加。

有意見質疑，行政單位應優先增設公共垃圾桶，而非僅處罰商家。(Getty)

參考過去取締路邊吸煙的成功經驗，澀谷區將派人進行24小時巡邏，一旦發現民眾隨地棄置垃圾，將當場開罰單。為了提高繳費便利性，除了接受現金外，區政府也研議引入電子支付方式。

不過，有意見質疑，行政單位應優先增設公共垃圾桶，而非僅處罰商家。亦有輿論支持，建議參考溫泉度假勝地由布院（Yufuin，又稱湯布院）的做法，由政府向商家提供店外共用垃圾桶，並加強公共管理。