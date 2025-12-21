美國再扣押一艘油輪　國土安全部：販運石油資助委內瑞拉｜有片

繼美國早前在委內瑞拉海岸附近扣押一艘油輪，以及美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）宣布委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro）執掌政權為外國恐怖組織並實行部份海上封鎖，引發地區局勢愈發不穩之際。路透社報道指，美國12月20日再次於委內瑞拉海岸附近的國際水域中，再扣押一艘油輪。美國土安全部長諾姆（Kristi Noem）稍晚證實事件，稱將繼續追查非法運輸行為。



報道引述三名消息美國官員指，今次扣押行動由海岸警衛隊主導，是繼上次扣押油輪以來，第二次扣押駛向委內瑞拉的郵輪，不過未指明扣押地點與遭扣押船隻的詳細訊息。

美國土安全部長諾姆（Kristi Noem）在社交平台發文，稱今次行動是海岸警衛隊與國防部共同合作完成，遭扣留的油輪此前曾停泊在委內瑞拉，強調將持續追查被制裁石油的非法流通，因這石油通過貿易被用以資助毒販恐怖主義。

委內瑞拉政府在美國首次扣押油輪後表示譴責，形容美國是無恥盜竊，並指控華府長期覬覦其石油資源，而委內瑞拉將「以絕對決心捍衛國家主權、自然資源和國家尊嚴」，會向國際機構譴責美國扣押油輪的行為。

2025年12月16日，美國總統特朗普（Donald Trump）發文指，將下令對所有進出委內瑞拉，受制裁的油輪實施全面徹底的海上封鎖。（X@TruthTrumpPost）

報道引述海事網站TankerTrackers.com數據指出，截至本周，有超過70艘油輪在委內瑞拉水域航行，其中38艘被華府指控為影子船隊並遭到制裁。這些受制裁船隻中，至少15艘載有原油和燃料。