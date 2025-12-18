委內瑞拉與美國局勢緊張　要求召開安理會會議　中國外交部：支持

面對美國加強施壓，委內瑞拉方面要求召開聯合國安理會會議商討局勢，中國外交部12月18日表示支持委方關於召開聯合國安理會緊急會議的要求。



中國外交部發言人郭嘉昆12月18日在例行記者會上就美國加大對委內瑞拉施壓答問時強調，中方反對一切單邊霸淩行徑，支持各國捍衛自身主權和民族尊嚴。

他稱委內瑞拉有權利自主發展同其他國家的互利合作，相信國際社會理解和支持委內瑞拉維護自身正當權益的立場。

2025年5月12日，王毅與委內瑞拉外長希爾在北京會面。（Reuters）

中國外長王毅周三（12月17日）應約與委內瑞拉外長希爾（Yvan Gil）通電話，希爾通報當前委內瑞拉國內形勢，並強調政府與人民將堅定捍衞國家主權及獨立，堅定維護自身合法權利，不會接受任何強權霸淩威脅。

王毅表示，中國和委內瑞拉是戰略夥伴，相互信任、相互支持，中方反對一切單邊霸淩行徑，支持各國捍衛自身主權和民族尊嚴；委內瑞拉有權利自主發展與其他國家的互利合作，相信國際社會理解和支持委內瑞拉維護自身正當權益的立場。