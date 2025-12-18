特朗普為封鎖委內瑞拉運油輪辯護　指對方非法盜取美國石油權益

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）12月17日為其政府向委內瑞拉實施的海上封鎖辯護，稱此舉是為了保護美國利益，並阻止該地區的非法活動。



據英國《衛報》報道，特朗普向記者表示：「我們不會允許任何不應該通過的人通過。他們奪走了我們所有的能源權益。不久前他們奪走了我們所有的石油，他們非法奪取了這一切。」

特朗普早前宣布，對所有進出委內瑞拉的受制裁油輪實施「全面徹底封鎖」（total and complete blockade），並將委內瑞拉馬杜羅（Nicolas Maduro）政府定性為「外國恐怖組織」（foreign terrorist organization）。

特朗普宣布對所有進出委內瑞拉受制裁的運油輪進行海上封鎖：

據報道，特朗普將此舉描述為對美國能源資產被非法扣押的回應，並重申了長期以來對委內瑞拉石油行業的不滿。

特朗普強調：「我們曾經擁有的土地、石油開採權等等，都被他們奪走了，因為我們當時的總統可能疏於監管。但他們不會再這麼做了。我們要拿回來。他們奪走了我們的石油開採權。我們在那裡有很多石油。你們也知道，他們將我們的公司趕走了，我們要拿回來。」

據美國《政治報》（Politico）同日引述三名知情人士報道，特朗普政府正在詢問美國石油公司，假如委內瑞拉總統馬杜羅下台，它們是否願意重返委內瑞拉開展業務。

2025年12月6日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump）在國務院出席甘迺迪中心榮譽獎章頒獎晚宴（State Department Kennedy Center Honors Medal Presentation Dinner）時發表講話。（Reuters）

報道稱，到目前為止，答案都是「否定的」。