澤連斯基：原則上支持美俄烏三方會談　對前景持開放態度

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）說，美國提議在佛羅里達州同烏克蘭和俄羅斯代表舉行三方會談。



綜合漩媒與新華社報道，澤連斯基周六（12月20日）說，他原則上支持烏克蘭、美國和俄羅斯三國國家安全顧問舉行三方會談的提議，並對會談前景持謹慎樂觀態度，希望會談能推動烏俄人員交換或三方領導人會晤。

圖為2025年11月30日，美國和烏克蘭代表團在佛州會面後，美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）、烏克蘭國家安全與國防委員會秘書烏梅羅夫（Rustem Umerov）會見記者。（Reuters）

澤連斯基說，正在美國訪問的烏談判代表團團長、烏國家安全與國防委員會秘書烏梅羅夫（Rustem Umerov）向他匯報說，美方提議舉行烏美俄國家安全事務助理會談。

他說：「我認為這雖未達到我們的預期，但舉行這樣的會談仍非常重要。」

澤連斯基坦言不確定此次會晤能否帶來新進展，但指出此前在土耳其舉行的談判促成了部分被俘士兵和平民的歸還，烏方需要推進這類舉措。

此外，他重申一些棘手問題必須由國家領導人解決。因此，如果烏美俄國家安全事務助理會談能夠打破人員交換障礙或就三方領導人會晤達成共識，他會支持美方提議，「讓我們靜觀後續進展」。

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）12月16日表示，正與美國商討結束俄烏近四年戰爭的和平協議，其提出的方案「非常可行」，可能在數天內敲定。(Reuters)

澤連斯基也呼籲美國加大對俄施壓以結束俄烏戰爭。「美國必須明確表態：若外交無果，將施加全面壓力...（俄羅斯總統）普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）尚未感受到應有的壓力。」

烏克蘭代表團周五（19日）在美國與美方及歐洲方面就俄烏「和平計劃」草案開始新一輪磋商。據報道，美國和俄羅斯代表本周末將在邁阿密會晤。

俄羅斯特使德米特里耶夫（Kirill Dmitriev）已抵達邁阿密。據俄媒體報道，德米特里耶夫指「談判正在建設性地進行」，並表明談判將持續至明天。

本文獲《聯合早報》授權轉載

