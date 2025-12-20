歐盟未能動用俄羅斯凍結資產援烏　突顯欠美國支持下內部充滿矛盾

最後臨門一腳，歐洲還是不敢——不敢沒收俄羅斯資產，來援助烏克蘭。



烏克蘭現在什麼都缺，最缺的就是錢。戰爭是最燒錢的事情，沒有錢，一切無從談起，再沒有新的援助，烏克蘭下個季度就要斷糧了。

讓歐洲人憤怒的是，美國拍拍屁股就走了，從帶頭大哥搖身一變成了甩鍋大王，烏克蘭現在能依靠的，只能是歐盟。

歐盟也缺錢，於是，就盯上了被凍結的俄羅斯資產，總計大約2100億歐元（約1.9萬億港元）。

歐洲人信誓旦旦，這次一定要動真格，再不會對俄羅斯資產手軟。

歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）發誓：這次27國不達成協議，「就不離開會議室」。

2025年12月19日，比利時布魯塞爾，丹麥首相弗雷德里克森（Mette Frederiksen，左）、歐洲理事會主席科斯塔（Antonio Costa，中）及歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen，右）在出席歐盟領導人峰會期間舉行新聞發布會時握手。（Reuters）

歐盟負責外交事務的卡拉斯（Kaja Kallas）則宣稱：「普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）打賭我們會失敗，我們絕不能讓他得逞。」

德國總理默茨（Friedrich Merz）則表態：「除了動用俄羅斯資產，我看不到更好的選擇。」

「我們實際上面臨着兩個選擇：要麼歐洲舉債，要麼用俄羅斯資產來援助烏克蘭。我的立場很明確：我們必須使用俄羅斯資產。」默茨並且警告，「如果我們做不到這一點，歐盟的行動能力將在未來幾年甚至更長時間內受到嚴重削弱。」

當然，一如既往，歐盟27國27條心，各國都有各國的小算盤。

德國強烈支持動用俄羅斯資產，因為只要是另外籌錢，德國肯定是最大的冤大頭。

但其他國家不願意。

第一個就是比利時。

2100億（約1.9萬億港元）被扣押的俄羅斯資產，1800億（約1.64萬億港元）在歐盟首都布魯塞爾。

2025年12月19日，比利時布魯塞爾，比利時首相巴特·德韋弗（Bart de Wever ）出席歐盟領袖峰會期間舉行記者會。（Reuters）

比利時首相巴特·德韋弗（Bart De Wever）態度很明確，比利時必須先獲得明確保障，因為俄羅斯肯定會報復，那後果不能讓比利時一個國家來承擔。

他的說法是： 「在跳傘前，我們需要一個降落傘。如果要求我們跳傘，我們大家一起跳。」

但願意一起跳的歐洲國家，真沒有幾個。

俄羅斯事後則「表揚」歐盟這次難得地理智了一下。

普京的經濟特使德米特里耶夫（（Kirill Dmitriev）說：「對於以烏爾蘇拉（馮德萊恩）為首的歐盟戰爭販子來說，這是一次重大打擊。歐盟內部的理性之聲佔了上風，阻止了非法使用俄羅斯儲備來資助烏克蘭。」

在12月19日的年度記者會上，普京依然忍不住抨擊歐洲沒收俄羅斯資產的企圖，說「盜竊」其實是不對的，歐盟是在「搶劫」。

2025年12月19日，普京在莫斯科出席年度記者會（Sputnik/Pool via REUTERS）

他暗示，如果俄羅斯的資產遭沒收，俄羅斯肯定會追究會報復。

這裏面，還有一個國際金融信用問題。凍結的資產背後，是逐漸凍結的國際信用。

比利時的焦慮和擔憂，顯然不是多餘的。

政治的本質常常是兩害相權取其輕，而有時所謂「明智」的選擇，不過是把更深的矛盾推給了未來。

最後，怎麼看？

還是粗淺三點吧。

第一，最打臉的就是默茨和馮德萊恩了。

結果似乎皆大歡喜，但馮德萊恩和默茨，肯定各有沮喪在心頭。

2025年12月18日，比利時布魯塞爾，德國總理默茨（Friedrich Merz，左）和歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen，右）在出席歐盟理事會峰會前出席一場有關移民議題的早餐會。（Reuters）

尤其是默茨。

這是德國最不想要的方案，但德國最後還不得不接受這個方案。這意味着德國又不得不承擔了貸款的大部分，回國後的默茨，肯定有他難受的。

當歐洲的帶頭大哥，德國真不容易啊。

第二，最大的考驗還不是歐盟內部，而是美國。

如果美國強烈支持，歐洲肯定也不會這麼糾結；現在的關鍵，是美國站到了歐洲的對立面。

讓歐洲人無奈的是，歐洲還很不齊心，梅洛尼（Giorgia Meloni）是特朗普（Donald Trump，又譯川普）的好姐妹，匈牙利、捷克、斯洛伐克更和美國眉來眼去。

2025年8月18日，美國華盛頓，美國總統特朗普（Donald Trump，左）在白宮會見歐洲多國領導人期間，就結束俄烏戰爭舉行談判，圖為特朗普和與會的意大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni，右）。（Reuters）

歐洲光掏錢就可以了嗎？

即便掏了再多的錢，不排除美國還會來拆台呢。

更別忘了，最初的烏克蘭和平20條中，有一條就是這筆被凍結的俄羅斯資產，美俄將共同投資，收益共享。換句話說，俄羅斯將權益送給了美國，歐盟你是搶特朗普的錢啊。

第三，戰爭已經進入雞肋時間。

烏克蘭想打，但已經無力再打；歐洲不願認輸，但美國甚至都不讓它上桌。

如果說900億歐元（約8200億港元）釋放了一個信號，不得不說，就是讓世界看到了一個懦弱的歐洲，糾結的歐洲，焦慮的歐洲。

誓言震天響，但最終，歐洲還是沒敢動用俄羅斯的錢，漂亮話真是一個比一個說得好聽，法國還此前宣稱要出兵，德國還發誓會提供遠程導彈，但結果呢？一次次打臉！

2025年12月8日，英國倫敦，英國首相施紀賢（Keir Starmer，左二）、烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zleneksyy）、法國總統馬克龍（Emmanuel Macron，右一）和德國總理默茨（Friedrich Merz，左一）在唐寧街10號首相府舉行會面。（Reuters）

既然都知道最終的結果，既然都不想承擔最終的責任，那讓烏克蘭繼續消耗大量生命在一場看不到希望的戰爭里，意義又在哪裏？

唉，戰爭是殘酷的，你在戰場上得不到的東西，就別指望在談判桌上得到。

不排除最後還是那句話：土地屬於俄羅斯，資源屬於美國，債務屬於歐盟，榮耀屬於烏克蘭！

