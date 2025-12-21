美國特使晤中東代表落實加沙停火　將與俄特使會面談俄烏和平方案

美國中東問題特使威特科夫（Steve Witkoff）在社交平台發文簡報與中東代表會晤進展，他指與埃及、卡塔爾與土耳其代表討論正在實行的加沙停火計劃，稱將按計劃推動戰後治理。另一方面，路透社引述俄羅斯消息人士指，俄羅斯特使德米特里耶夫（Kirill Dmitriev）已在12月20日抵達邁阿密，即將與美國代表就俄烏和平方案進行磋商。



事關加沙和平的20點計劃，由總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）提出，分為三階段實行。威特科夫在帖文中稱與中東代表在周五審視首階段實行情況，並推動第二階段的準備工作。

他強調第一階段已取得進展，計劃在第二階段開始後，在加沙設立行政管制機構，以及建立並運作和平委員，保護民眾安全並維持秩序。他還補充會在接下來數週繼續進一步磋商，推進第二階段實施。

威特科夫周五在美國邁阿密會晤中東代表後，將在周六會晤俄羅斯代表團，特朗普女婿庫什納（Jared Kushner）也將與會。美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）日前表示，將在周六參加美俄談判部份會議。