Elon Musk身家突破7000億美元　創全球先河

根據《福布斯》（Forbes）億萬富豪榜顯示，全球首富、Tesla行政總裁馬斯克（Elon Mush）的身家在12月19日增至7490億美元（約5.83萬億港元），令他成為首位身家突破7000億美元的人。



天空新聞20日報道，美國特拉華州（Delaware）最高法院早前裁定恢復馬斯克的1390億美元Tesla薪酬方案後，令他的身家再度上漲，亦拋離第二富豪、Google聯合創辦人佩奇（Larry Page）約5000億美元。

圖為2025年11月19日，馬斯克在華盛頓出席美國-沙特投資論壇期間，與美國總統特朗普互動。（Reuters）

馬斯克在2018年獲Tesla批出包括股份在內、總值560億美元的薪酬方案，但在2024年遭特拉華州下級法院以補償「深不可測」為由駁回。不過當地最高法院19日認為有關判決不當和不公，拒絕薪酬方案令馬斯克在六年間的努力無法獲補償，因此推翻原本判決。

有關方案原本是Tesla史上最大薪酬計劃，直到11月公司向馬斯克批出總值1萬億美元酬金才被打破，但大前提是他需要在未來十年帶領公司實現多個目前，包括付運2000架Tesla汽車及100萬個機械人、100萬部自動駕駛的士投入運作、提升公司市值至8500億美元等。