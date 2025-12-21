韓國外交官員據報秘密訪俄羅斯　與俄官員在莫斯科商討朝核問題

韓媒周日（12月21日）引述韓國外交界消息，韓俄外交官員日前就朝核問題等涉朝事務交換意見。



韓聯社報道，韓國外交部負責朝核事務的官員近日秘密訪問莫斯科，會晤俄羅斯外交部無任所大使布爾米斯特羅夫等負責朝核事務的官員，除今年9月韓俄外長會談外，這是兩國負責朝核事務的官員自去年10月舉行會晤討論朝鮮向俄派兵問題以來首次會晤。

2025年12月3日，俄羅斯莫斯科，總統普京（Vladimir Putin），在克里姆林宮接受印度傳媒訪問。（Reuters）

報道稱，在外界普遍預測韓半島局勢將會出現重大變化的背景下，雙方此次會晤引發關注。報道推測，韓方可能呼籲俄方為維護韓半島和平發揮積極作用，雙方就此交換意見，朝俄關係日趨密切，韓方認為在促使朝方重返對話方面，俄方能夠發揮關鍵作用。

這間傳媒稱，自俄烏戰爭爆發以來，韓俄關係一直處於僵局。報道引述分析指，雙方在此刻以朝核問題為議題舉行會晤，與俄烏停火談判持續的情況不無關係，雖然談判任務相當繁重且艱巨，但戰爭當事方與美國開始討論停火問題，韓俄雙方也需要提前為戰後推動雙邊關係發展做準備，同時有必要就戰後朝鮮半島局勢進行溝通。