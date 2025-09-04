中國閱兵｜韓國議長禹元植講述訪華之旅　透露與金正恩對話內容

中國9月3日舉行抗戰勝利80周年大閱兵，韓國派出國會議長禹元植出席。禹元植9月4日在北京會見韓媒特派記者，講述自己前一日在閱兵活動上與朝鮮領導人金正恩、俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）短暫交流的情況。



韓媒較早前引述消息人士指，金正恩當時在回答時只向禹元植說出一個字「是」，但根據禹元植講述，事情略有不同，他透露稱前一天在天安門城樓等待參觀閱兵式時，與金正恩碰面後握手致意，並有簡短對話，他說「好久不見了，很高興時隔7年再次見到你」，金正恩回答「是，很高興見到你」。

禹元植表示，鑑於當時所處的場合，難以與金正恩交談更多。他當時在現場就感受到情況大不如7年前。

這是兩人自2018年以來的第二次會面。在7年前的2018年4月，時任韓國總統文在寅和金正恩在韓朝邊境板門店韓方一側「和平之家」舉行會談，禹元植與金正恩曾見面。

禹元植與金正恩2018年4月曾在板門店和平之家舉行的晚宴上見面（青瓦台）

禹元植又講述9月3日在人民大會堂出席招待會時，與俄羅斯總統普京互動的情況。禹元植表示，普京當時詢問他如何看待韓朝關係，禹元植則回答稱，守護半島和平與世界和平及韓國公民安全息息相關。禹元植還稱希望總統普京關注半島和平。

普京隨後再次問道，在俄朝首腦會談之際，韓方希望向金正恩轉達何種資訊。禹元植回答指，韓國新政府剛成立，當前韓朝開創半島和平時代至關重要。他強調，希望從文化交流領域着手，為營造氛圍邁出第一步。