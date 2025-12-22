廣末涼子超速駕駛撞車意外　日本檢察部門提出簡易程序起訴

日本知名女星廣末涼子4月初在靜岡縣駕車超速導致交通意外事件，當地檢控部門12月22日對她提出簡易程序起訴，而她在醫院襲擊一名醫護人員的事件則不獲起訴。



靜岡電視台22日報道，靜岡縣掛川區檢察廳以不小心駕駛導致他人受傷罪向廣末良子提出略式起訴（簡易程序起訴）。案情指她4月7日在新東名高速公路粟岳隧道上行線駕車時，座駕撞上一架大貨車，導致同車的一名男乘客受傷。

狀紙提到，事發時廣末的座駕以時速185公里行駛，而且現場沒有明顯的煞車痕跡，而她在事發後接受問話時曾表示「對當時情況沒有太大印象」。控方根據現場附近道路情況、過失的類型、受害者的意向，以及被告對防止再犯的方式等因素，認為提出簡易方式起訴屬適當。

廣末涼子涉襲擊一名護士被捕後，於2025年4月16日獲釋並現身警局門口。（NNN截圖）

襲擊護士案已和解 控方暫緩起訴

另外廣末良子事發後到同縣島田市一間醫院接受檢查時，多次踢傷一名女看護被捕。警方批准她保釋候查，但檢察部門22日表示，由於她已與事主達成和解，在考慮案件的嚴重程度、犯案後的情況等相關證據內容後，決定暫緩起訴。

現年45歲的廣末良子於5月2日發聲明，指自己患上躁狂抑鬱及甲狀腺功能亢進，因此需要暫停演藝活動，專心休養，至今仍未復出。