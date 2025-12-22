2028美國總統選舉｜民調：萬斯與加州長紐瑟姆領先

距離2028年美國總統大選雖然還有很久，但在非牟利保守組織「轉折點美國」舉辦的年度大會「美國節」（AmericaFest）上，已故創辦人查理柯克（Charlie Kirk）遺孀埃里卡（Erika Kirk）公開表態支持副總統萬斯（JD Vance）當選第48任總統。

美國總統選舉前哨戰硝煙瀰漫之際，美媒周日（12月21日）公布民調指，對於下一任總統人選，約一半的美國民眾已有看法，其中萬斯和加州長紐瑟姆（Gavin Newsom，又譯紐森）暫時分別在共和黨與民主黨中領先。



美媒委託獨立機構SSRS進行的民調指，約過半美國民眾對下任總統選舉已有看法，三分之二人心中沒有可能人選，三分之一的人心中有可能人選，可能人選高達65名，大部份支持度僅或低於約1%。

2025年12月18日，美國副總統萬斯（JD Vance）出席非牟利保守組織「轉折點美國」在鳳凰城舉辦的年度大會「美國節」（AmericaFest）。（Reuters）

而若果僅從已有可能人選的共和黨與親共和黨中間選民的意見來看，22%支持萬斯，4%支持國務卿魯比奧（Marco Rubio）、3%支持現任總統特朗普（Donald Trump），還有2%是支持佛羅里達州長德桑蒂斯（Ron DeSantis）。

至於民主黨，11%人支持紐瑟姆，5%支持前副總統賀錦麗（Kamala Harris）、4%人支持紐約州聯邦眾議員奧卡西奧科爾特斯（Alexandria Ocasio-Cortez），前交通部長布蒂吉格（Pete Buttigieg）與前總統奧巴馬（BarackObama）則分別獲得2%人支持。

美國憲法第22修正案限制任何人僅能出任總統2次，但仍有受訪者提出特朗普與奧巴馬。