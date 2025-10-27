美國加州州長紐瑟姆：考慮角逐2028年總統大選　民調48%選民支持

美國民主黨籍加州州長紐瑟姆（Gavin Newsom）在10月26日播出的採訪中表示，他正在考慮參加2028年美國總統競選，將在2026年中期選舉後做出決定。



2025年10月16日，美國加州州長紐瑟姆（Gavin Newsom）宣布，該州推出自主研發的胰島素筆，向糖尿病患者低價銷售。（Reuters）

58歲的紐瑟姆不時與共和黨籍的總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）針鋒相對，已被視為特朗普的反對者。他在哥倫比亞廣播公司（CBS）新聞節目中表示，很期待知道誰會出戰2028年大選。當被問及他是否考慮參選時，紐瑟姆直言：「是的，如果我說不是，那我就是在撒謊。」

紐瑟姆的州長任期將於2027年1月結束，由於任期限制，他無法再次爭取連任。CBS本月一項民意調查顯示，受訪的已登記選民中，有48%認為紐瑟姆應出戰2028年總統大選。民主黨支持者中，更多達72%認為他應參選。

圖為2025年10月21日，美國總統特朗普（Donald Trump）在美國白宮主持午餐會。（Reuters）

根據選舉預測網站Decision Desk HQ顯示，自特朗普上任以來，紐瑟姆的支持率已從平均約30%，上升至平均33.5%，不支持度則從平均約40%，下降至38.4%。

紐瑟姆近年多次抨擊特朗普，早前對方向洛杉磯派駐國民警衛隊，紐瑟姆更入稟控其越權。此外，他目前正在加州推動選區重劃，反制共和黨主導州份的同類做法，以增加所屬政黨所佔席次。