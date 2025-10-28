特朗普：不打算以副總統身份競逐2028年大選

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）說，他不會在2028年美國大選中競選副總統。



2025年10月27日，美國總統特朗普（Donald Trump）到訪日本，與日本天皇德仁會面。（Reuters）

路透社報道，特朗普星期一（10月27日）乘總統專機空軍一號飛往日本東京時，他在飛機上向隨行記者這麽說道。

這是特朗普近期就這個議題的最新表態。此前他在公開言論中屢次暗示有意連任，並在白宮分發印有「特朗普2028」字樣的帽子。

2025年10月27日，美國總統特朗普（Donald Trump）搭乘專機「空軍一號」抵達日本。（Reuters）

根據美國憲法第22修正案，任何人不得當選總統超過兩屆。特朗普的一些支持者曾提出規避方案，即特朗普參選副總統，待其他候選人當選總統並辭職後，就可再次入主白宮。反對者則質疑此舉是否合法。

不過，特朗普與記者交談時表明：「我本可以這麽做，但不會這麽做。我覺得這樣太狡猾了……民眾不會喜歡的。這不合適。」

在談及第三任期的可能性時，特朗普說：「我非常樂意參選。我的支持率創了歷史新高。」不過，他並未正面回答是否不排除第三個任期的可能。

特朗普也說，副總統萬斯（JD Vance）和國務卿魯比奧（Marco Rubio）都是優秀人才，完全有資格競選總統職位。「我認為，如果他們組成團隊，將勢不可擋。我真心相信。」

特朗普在去年的總統競選中，擊敗時任民主黨籍副總統賀錦麗（Kamala Haris），贏得第二個總統任期。賀錦麗在英國廣播電視台（BBC）星期六（25日）的採訪預告中暗示，她可能再次競選總統。

另外，民主黨籍加州州長紐瑟姆（Gavin Newsom），周日（28日）也在CBS的節目中透露，他會在2026年中期選舉後決定是否參選。

本文獲《聯合早報》授權轉載

