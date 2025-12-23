商務部回應安世半導體問題　籲企業協商解決內部糾紛

中國商務部發言人12月22日回應媒體提問時重申，安世半導體問題的根源，是荷政府對企業經營的不當行政干預引起的。荷政府應立即撤銷行政令，推動安世荷蘭前高階主管從企業法庭撤訴，為恢復全球半導體產供鏈的安全與穩定做出荷方應盡之義。中方同時督促企業盡快通過協商，解決內部糾紛。



圖為中國商務部。（資料圖片）

回應安世東莞廠庫存較低問題

商務部發言人會見媒體時，被問及近期有媒體報道稱，安世東莞廠的晶圓庫存目前處於較低水平，開始導致包括在中國的中外汽車製造商出現晶片短缺，商務部對此有何評論。此外，上週聞泰科技與安世荷蘭進行了協商，相關協商進展如何。

商務部發言人稱，注意到該媒體報道。中國政府本著對全球半導體產供鏈負責任的態度，已採取切實措施，對合規的、用於民用用途的芯片出口予以豁免，為半導體供應鏈穩定暢通創造了必要條件，同時督促企業盡快通過協商解決內部糾紛。

2024年4月12日，安世半導體（Nexperia）標誌。（Reuters）

促荷政府推動安世荷蘭前高管撤訴

聞泰科技與安世荷蘭的負責人上週舉行了首輪協商，就各自關注的問題進行了解釋和澄清，並同意繼續保持溝通。中方呼籲相關企業就控制權和恢復供應鏈問題進行協商，實際恢復全球半導體產供鏈。

發言人重申，中國有句古話，解鈴還須繫鈴人，要想徹底消除全球相關企業對晶片短缺的擔憂，荷政府應立即撤銷行政令，推動安世荷蘭前高管從企業法庭撤訴，為企業協商創造有利條件，盡快恢復包括在中國的中外汽車製造商芯片供應。