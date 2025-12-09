王文濤晤德國外長　稱已採取安世半導體晶片出口許可豁免

德國外交部長瓦德富爾（Johann Wadephul）訪問中國，12月8日與中國商務部長王文濤會面。王文濤表示，中方重視德方在出口管制、安世半導體等問題上的關切，在稀土等領域逐步適用通用許可制度，已採取安世半導體相關芯片出口許可豁免措施，努力維護全球產供鏈穩定暢通。當前最重要的是荷蘭政府停止不當行政幹預，盡快穩定半導體供應鏈，防止引發全球汽車、消費品產業的風險。



圖為2025年12月8日，德國外交部長瓦德富爾（Johann Wadephul）訪問中國，與中國商務部長王文濤會面。（中國商務部圖片）

王文濤表示，今年5月，習近平主席與德國總理默茨（Friedrich Merz）通電話，為進一步深化中德經貿關係指明了方向。兩國應落實領導人達成的重要共識，堅定支持自由貿易，維護以世貿組織為核心的多邊貿易體制。

中方歡迎德國企業把握中國「十五五」規劃帶來的新機遇，同中方夥伴鞏固傳統領域合作，拓展新興領域合作，將「機遇清單」轉化為「成果清單」。希望德國政府為在德中資企業營造公平、開放、非歧視的政策環境。

瓦德富爾表示，中國是德國最重要的經貿合作夥伴，德國政府願同中方加強對話溝通，深化務實合作，妥處分歧。德國政府和業界讚賞中方推動適用稀土通用許可制度，感謝中方為穩定全球產供鏈作出的積極努力，願在安世半導體問題上發揮作用，與中方一道，推動企業盡快找到長期有效的解決方案。