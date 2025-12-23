委內瑞拉總統去信多國領袖　批評美國將能源當作戰爭武器

委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolás Maduro）周一（12月22日）向拉丁美洲和加勒比地區國家元首致公開信，譴責美國把能源當作戰爭武器和政治脅迫工具，敦促各方採取聯合應對行動。



新華社報道，委內瑞拉外長希爾（Yvan Gil）在外交部宣讀了這封公開信。馬杜羅說，美國針對委內瑞拉石油貿易的封鎖和海盜行徑影響國際市場能源供給和穩定，波及拉美和加勒比地區乃至全球經濟，呼籲各方團結應對美國的軍事威脅與海盜行徑，譴責美方違反國際法和侵犯人權。

馬杜羅警告說，若縱容美方此類單邊行徑，地區穩定和全球能源安全將遭到破壞。他提議啟動多邊機制對美行徑進行調查、制裁和防範。

2025年12月1日，委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro）在首都加拉加斯（Caracas）舉行的宣誓儀式上發言，宣誓成立新的社區組織。當時美國特朗普政府正加大對馬杜羅政府的打壓規模。（REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria）

自12月10日以來，美國已三次在委內瑞拉附近海域對涉委油輪實施攔截行動。美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）16日下令對所有進出委內瑞拉的受美國制裁油輪實施「全面徹底的封鎖」。美媒引述石油運輸監測機構「油輪追蹤」網站數據報道，目前有數十艘被列入美國制裁名單的油輪停留在委內瑞拉附近海域。

石油出口是委內瑞拉重要經濟支柱。委內瑞拉政府多次指責美國試圖在委實行政權更迭、在拉美進行軍事擴張，譴責美攔截油輪的行為是海盜行徑。

2025年12月10日，美國司法部長邦迪（Pam Bondi）在網上發布影片，片中可見美軍在委內瑞拉海岸附近扣押一艘油輪的軍事行動中，美軍士兵使用繩索降落到油輪上。（Reuters）

自9月來，美國以打擊「毒品恐怖主義」為由，在委內瑞拉附近加勒比海域部署大規模海空兵力，迄今在加勒比海和東太平洋擊沉約30艘美方所謂「販毒船」，造成逾百人死亡。美方攔截油輪行動進一步加劇了美委緊張局勢。

本文獲《聯合早報》授權轉載

