封鎖委內瑞拉港口將等同宣戰　特朗普已下定決心？

11月21日，美國官員證實該國海岸防衛隊正在尋求攔截一艘可能負責運送委內瑞拉石油出口的油輪「貝拉1號」（Bella 1）。若然美方人員最終登船扣艦，這將是自12月10日以來第三艘被美方攔截的委內瑞拉相關油輪。特朗普（Donald Trump）12月16日已經公開下令向「所有進出委內瑞拉的受制裁油輪」實施「全面封鎖」。

聯合國定義的「侵略」邊緣

根據聯合國大會3314號決議中的「侵略定義」，「一個國家的武裝部隊封鎖另一國家的港口或海岸」時，「不論是否經過宣戰，都構成侵略行為」。

目前，特朗普的行動表面上還算不上對委內瑞拉港口或海岸的「全面封鎖」，因為美方的行動還只是特別針對油輪。

「貝拉1號」（Bella 1）在12月17日廣播的位置。（Marine Traffic）

而且，非常出奇地，美國石油企業雪佛龍（Chevron）依然得到特朗普政府的特別許可在委內瑞拉開採石油出口到美國，每日出口量達15萬桶，相當於委內瑞拉原油產量的八分之一（據委國官方產量數字）和出口量的六分之一－－不過此等石油出口收入所得，並不交付委內瑞拉政府，而是用來償還該國國營石油公司PDVSA對雪佛龍的欠債。

不過，即使特朗普的行動還算不上是侵略，這已經是在明顯地「踩紅線」。奈何委內瑞拉軍力單薄，難以應付特朗普這種「踩紅線」的威脅。

委內瑞拉護航失敗？

事實上，在12月10日美方首次扣押截有180萬桶委內瑞拉石油的受制裁油輪「斯基珀號」（Skipper）之後，特朗普明顯想要推翻的馬杜羅（Nicolás Maduro）政府已經下令海軍護送油輪出海。

問題是：到12月20日，美國海岸防衛隊再次登出另一架載有180至200萬桶原油的「世紀號」（Centuries）後，人們就透過衛星圖片發現「世紀號」原本是有委內瑞拉海軍護送的，但離開了委內瑞拉的專屬經濟區（EEZ）之後，護航的海軍就失蹤了。

衛星圖片顯示「世紀號」獲三艘委內瑞拉軍艦護航的情況。（X@TankerTrackers）

從此等情況可見，馬杜羅政府表面上對特朗普政府的施壓決不屈服，但他本人又或者委內瑞拉軍方也不敢在公海上跟如今連最大航空母艦「福特號」（USS Gerald Ford）也派駐該區的美國海軍玩一場「膽小鬼遊戲」，賭一賭特朗普敢不敢向委內瑞拉軍隊動武。

不止於受制裁油輪

相較於首次被攔截的「斯基珀號」以及如今正被美方追截的「貝拉1號」，「世紀號」的案例更為突出。

「斯基珀號」和「貝拉1號」也是因為運載伊朗石油而早就落入美國制裁名單的所謂「影子船隊」油輪。可是，「世紀號」卻不在美國制裁名單之列，該船屬於常見於「影子船隊」的老舊油輪，也見於一些航運業界的「影子船隊」觀察清單上，掛巴拿馬旗，由香港註冊只擁有一艘船的公司擁有，委方更稱「世紀號」是「有40個中國船員的中國船隻」。

2025年12月20日，「世紀號」油輪遭美國海岸防衛隊攔截後，一架美軍直升機飛越油輪上空。（Reuters）

由於八成委內瑞拉原油出口也是輸往中國，中方對此有何回應，值得關注。

「世紀號」被扣押一事，顯示出美國對委內瑞拉的石油出口封鎖，並不限於特朗普自己所說的「受制裁油輪」，而是除了雪佛龍僱用船隻以外的所有油輪，無論它們是否像「斯基珀號」和「世紀號」那樣載滿石油，還是像「貝拉1號」那樣只是空船前往委內瑞拉運油，都有可能成為美國的打擊目標。

海岸防衛隊隸屬的國土安全部部長諾姆（Kristi Noem）在「世紀號」被扣後即在社交平台X上宣布：「美國將繼續打擊非法運送受制裁石油的行為，這些石油被用來資助該地區的販毒恐怖主義（narco terrorism）活動。」言下之意，所有受制裁的石油也將受到波及。

國土安全部部長諾姆發布美方人員扣押「世紀號」的影片：

特朗普12月16日正式將整個委內瑞拉政權定義為「外國恐怖組織」（FTO），由此衍生出以反恐為由對付委內瑞拉利益的法律理據，即任何實質資助外國恐怖組織的活動皆屬違法，並以此作為扣押委內瑞拉石油的藉口。

除此之外，特朗普還似乎把如今針對委內瑞拉的行動當成是對查韋斯（Hugo Chávez）政府國有化原本由美國公司擁有的委內瑞拉石油資產的報復和索償。特朗普16日就表明其行動將會「直到他們將先前從我們身上竊取的所有石油、土地及其他資產，全數歸還給美國為止。」

歷年來確實有多宗國際仲裁判定委內瑞拉政府需要向美國企業作出以數十億美元計的賠償，而過去近十年都身處嚴重經濟困境的委內瑞拉政府也確實沒有支付相關賠償。

2025年12月10日，委內瑞拉加拉加斯（Caracas），總統馬杜羅（Nicolas Maduro）手持一頂帽子，與支持者一起參加紀念聖伊內斯戰役（Battle of Santa Ines）的遊行。（Reuters）

終極目標依然是推翻馬杜羅政府

不過，無論是打擊所謂的「販毒恐怖主義」，還是要用武力取回歷史性的賠償，特朗普的終極目標還是推翻馬杜羅政府。有美國記者就表示，特朗普在第一任期剛上任時首次會面一些拉美國家領袖的時候就已經質問為什麼美國不能推翻馬杜羅政府。而特朗普首屆任內也確實支持過由國會議長帶領的委內瑞拉政變，只不過最終美國不敢出兵，政變淡然失敗告終。

如今，美國國務院由全力反對拉美左翼的古巴移民後裔魯比奧（Marco Rubio）領軍。他在12月19日的記者會上已經多次用英語和西班牙語表明馬杜羅政權「不合法」、與恐怖份子合作等等，政權更替的意圖呼之欲出。

而且，魯比奧是委內瑞拉反對派領袖、2025年諾貝爾和平獎得主馬查多（Maria Machado）的堅實支持者。最近，她也在美國支援下逃出了委內瑞拉到挪威「享受」和平獎的光環。

2025年12月11日，挪威奧斯陸，圖為獲得2025年諾貝爾和平獎的委內瑞拉反對派領袖馬查多召開記者會。（Getty）

由於去年大選確實有造假之嫌，勝出者確實是馬查多被禁參選後代其出征的人物岡薩雷斯（Edmundo González），若然此刻針對委內瑞拉石油出口的「全面封鎖」並未能策反委內瑞拉軍方推翻馬杜羅，下一波攻勢確實有可能是由拜登（Joe Biden）政府承認為委內瑞拉總統的岡薩雷斯邀請美國軍事介入。

到時候，特朗普政府對外對內都更能「出師有名」。當然，如果能避免動用美軍，特朗普還是會盡量避免的。

動武前的最後一步？

由於雪佛龍的石油出口不會為委內瑞拉政府帶來任何收入，如今該國政府有一半收入也來自石油出口，也是委內瑞拉的主要外匯來源，如果特朗普的封鎖全面阻止委內瑞拉石油出口，對該國將有極大影響。

首先，如果委內瑞拉石油持續不能出口，儲油庫將會迅速爆滿，委內瑞拉將被迫減產。而由於委內瑞拉原油屬於重油，停產後可能會造成產油管道淤塞，如此將對委內瑞拉如今已比1990年代產量高位大減七成的石油產能造成長期打擊。

其次，委內瑞拉GDP過去十年曾大跌七成，近幾年實行美元化後低位回穩，超級通脹亦都受到一定程度的控制，特別是在拜登時代美國逐步同委內瑞拉修好、放鬆部份制裁之後。然而，如果委內瑞拉突然因為特朗普的石油封鎖而「斷水」，國內可能會面對超級通脹重臨，原本已經九成處於貧窮之中的人民生活更為艱難。

委內瑞拉GDP（十億美元）：2013年至2024年。（Trading Economics）

特朗普如今正在賭的就是委內瑞拉政府內部始終抵受不住此等壓力，馬杜羅將會受壓下台，而美國不必動武。

不過，石油封鎖一旦落實之後，若然特朗普不能達成目標，進一步的直接打擊顯然就是下一步。12月19日，特朗普已向NBC新聞表示，他不排除美國會同委內瑞拉開戰。

這種表態當然是心理戰的一部份。但如果持久的石油封鎖也不能推倒馬杜羅政府的話，下一步很可能就會是針對委內瑞拉領土上涉及毒品的目標的打擊－－這就是擺明車馬的「侵略」，根據上述聯合國決議的字面定義也是如此。

如果馬杜羅政府至此還不倒台，我們不難想像特朗普政府已經有短暫開戰推翻馬杜羅政府的準備。雖然特朗普經常口講「和平」，其MAGA派支持者也有反對介入外國的傾向，但特朗普一直我行我素－－6月其轟炸伊朗核設施的行動就證明了這一點。

而且，雖然MAGA派本來也普遍反對美軍轟炸伊朗，但特朗普至今有為這次開戰決定付出過任何政治後果嗎？並沒有。

轟炸伊朗的「成功」，恐怕就是此刻特朗普看似對委內瑞拉已經「下定決心」的一大原因。