拉夫羅夫與委內瑞拉外長通話　聲援應對美國海盗行為

俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov） 12月22日與委內瑞拉外長希爾（Yvan Gil）通電話，就加勒比地區局勢升級聲援委內瑞拉，並表示將在聯合國開展密切的雙邊合作及協調。



圖為2025年12月22日：委內瑞拉外交部長希爾（Yvan Gil）會見記者。（Getty Images）

據俄羅斯外交部消息，拉夫羅夫對美國在加勒比海日益升級的行動表示嚴重關切，指出這些行動對國際航運構成威脅。在當前形勢下，俄方將全面支持和聲援委內瑞拉領導人和人民。兩國外長約定繼續在國際平台，特別是聯合國開展密切的雙邊合作和協調行動。

新華社報道，希爾也證實與拉夫羅夫通電話，稱俄方表示將全力支持委內瑞拉應對美國的封鎖。

希爾表示，雙方討論了近來美國在加勒比地區襲擊船隻、海盗行為等公然違反國際法行徑，俄方表達了對委內瑞拉人民和總統馬杜羅（Nicolas Maduro）的聲援，支持委內瑞拉捍衛國際法，以及拉美和加勒比國家共同體《宣布拉美和加勒比為和平區的公告》的原則。