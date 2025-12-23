Vince Zampella｜Call of Duty之父車禍亡　曾掌舵多款經典FPS

著名第一人稱射擊遊戲《決勝時刻》（Call of Duty，又譯使命召喚）系列共同創辦人贊佩拉（Vince Zampella），12月21日於美國加州洛杉磯高速公路發生車禍身亡，享年55歲。



加州公路巡警表示，事發時贊佩拉乘坐的車輛因不明原因偏離車道，撞擊混凝土護欄後起火燃燒，車內兩人當場死亡，具體事故原因仍在調查中。

贊佩拉於2003年與合作夥伴共同創立了《決勝時刻》系列，該系列全球累計銷量超過5億份，成為動視暴雪（Activision Blizzard）的核心營收來源。其職業生涯亦主導開發了《榮譽勳章》（Medal of Honor）、《泰坦隕落》（Titanfall）及《Apex英雄》（Apex Legends）等多款暢銷作品。

2010年，贊佩拉與共同創辦人韋斯特（Jason West） 遭動視解僱，雙方經法律糾紛後於2012年和解，其後他加入EA並參與《戰地風雲6》（Battlefield 6）系列開發。

EA發言人對此表示「難以想像的損失」。其最初創立的工作室Infinity Ward亦發文悼念，讚譽「創造的標誌性娛樂作品的價值無法估量」。