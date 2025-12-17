印度新德里空氣污染嚴重　半數公私營機構員工可居家辦公

印度首都新德里當局12月17日推出一系列措施，包括禁止不符合最新排放標準的車輛上路，並要求半數政府和私營企業職員居家辦公，以遏制持續惡化的空氣污染。



路透社報道，新德里地區人口約3000萬，過去幾天空氣質素指數（AQI）一直處於「嚴重」等級，數值頻頻突破450。部份地區出現的低空霧霾進一步降低能見度，對航班和鐵路運輸造成影響。

這促使空氣質素管理委員會於13日對新德里及周邊地區啟動最高級別的分級響應行動計劃。限制措施包括禁止老舊柴油卡車進入室內、暫停包括公共項目的建築工程，並實施混合式的教學安排。

2025年12月17日，印度新德里，圖為新德里空氣污染嚴重，有灑水車在街頭灑水控制污染。（Getty）

新德里地方政府部長卡米什拉星期三宣布，除少數例外情況外，所有政府和私營機構將實行50%人員到崗辦公，其餘員工居家辦公。此舉旨在減少日常通勤和車輛排放，並警告將對不遵守規定的機構採取行動。

他補充說，受施工禁令影響的所有註冊建築工人，其中不少為日薪工，將獲得每人1萬盧比（約860港元）的補償。