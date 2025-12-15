印度德里濃霧霾逾400航班延誤　能見度一度降至零

印度首都德里12月15日遭遇入冬首場「極濃霧」結合嚴重空氣污染，導致能見度一度降至零，全市空域與陸路交通大受影響。截至中午，德里機場已有超過400架航班延誤，至少61架取消，5架延誤。



印度氣象局（India Meteorological Department，IMD）表示，薩夫達君（Safdarjung）地區凌晨能見度曾降至零，帕拉姆（Palam）地區亦僅約50米。德里機場自凌晨2時30分啟動低能見度程序，並預告延誤狀況可能持續至午後。

北鐵路公司發言人烏帕德亞雅（Himanshu Shekhar Upadhyay）稱，僅德里分區已有約50班列車受影響。

IndiGo一名員工在印度新德里英迪拉·甘地國際機場1號航廈，於2025年12月8日在印度新德里。（Reuters）

空氣品質方面，德里上午9時的24小時平均空氣質量指數（AQI）高達452，仍屬「嚴重+」級別。周日下午曾達461，成為12月有記錄以來第二差。全市39個監測站中，38個處於「嚴重」污染水平，其中羅希尼、阿肖克維哈爾和瓦齊爾普爾地區指數達到500的最高值。

氣象專家、Skymet副總裁帕拉瓦特（Mahesh Palawat）解釋，近日風向偏東帶來充足水氣，加上地面風速微弱，不僅污染物難以擴散，更利於濃霧形成。

帕拉瓦特還說，風向預計周一將轉爲西北風。