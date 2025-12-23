CBS臨時抽起《60分鐘》報道　涉美國驅逐委內瑞拉移民至監獄內幕

英國《衛報》報道，哥倫比亞廣播公司（CBS）新聞總編輯韋斯（Bari Weiss）在原定播出時間前數小時，抽起《60分鐘時事雜誌》（60 Minutes）一期關於薩爾瓦多（El Salvador）CECOT監獄的調查報道，引發內部抗議。報道原計劃12月22日播出，旨在揭露美國政府將數百名委內瑞拉移民驅逐至此監獄，並使他們遭受殘酷折磨，CBS稱會改在未來播出。



韋斯在12月23日上午的編輯會議上表示，她擱置這篇報道是因為它「還沒有準備好」。她表示，這篇報道為CECOT監獄虐待事件提供「非常有力的證詞」，但這些問題此前已被報道過，還需要更多證據。她隨後又說：「我們需要盡一切努力讓相關負責人出庭作證。」

2025年2月13日，墨西哥Ciudad Hidalgo，圖為委內瑞拉移民在放棄偷渡美國後乘船返回中美洲。（Getty）

記者反駁：內部審查已通過 撤稿屬「政治動機」

據《紐約時報》獲得的內部備忘錄，負責該報道的記者阿爾方西（Sharyn Alfonsi）強烈反對這一決定。她寫道，報道「經過五次審查，並得到CBS律師和標準與實踐部門的批准」，內容屬實。她認為在所有內部審查通過後撤下報道，「並非出於編輯考量，而是出於政治動機」。

阿爾方西透露，她的團隊曾多次向白宮、國務院和國土安全部尋求置評，但均遭拒絕。她表示，如果政府拒絕回應就能壓制報道，等於給他們一個「終止開關」。

此次爭議發生在CBS母公司派拉蒙（Paramount）所有權及管理層變動之際。2025年10月，韋斯獲任命為CBS新聞總編輯，此前派拉蒙天舞（Paramount Skydance）收購她創辦的媒體《自由報》（The Free Press）。另據加拿大廣播公司（CBC）報道，派拉蒙曾在2024年支付1600萬美元（約1.2億港元），就特朗普提起的一宗訴訟達成和解，該訴訟涉及《60分鐘時事雜誌》對副總統賀錦麗（Kamala Harris）的採訪。