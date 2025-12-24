墨西哥小型軍機墜毀至少5人亡　軍方指轉運病童送醫美國時墮下

墨西哥一架海軍小型飛機12月22日在美國德克薩斯州加爾維斯頓附近墜毀，造成至少五人遇難。



美國全國公共廣播電台（NPR）報道，這起事故發生在星期一下午，地點是加爾維斯頓灣、連接加爾維斯頓島與美國本土的跨海堤道橋附近。

墨西哥海軍發布聲明說，機上共有八人，其中四人為海軍軍官，其餘為平民，包括一名兒童。墨西哥總統欣鮑姆（Claudia Sheinbaum）當日稍晚證實，這名兒童在空難中不幸身亡，「機上載有醫護人員、護士、海軍人員以及這名兒童的親屬。」

聲明指出，兩名乘客來自一家非營利組織，該組織為墨西哥嚴重燒傷兒童提供援助，包括將他們轉運至加爾維斯頓醫院。

美國海岸警衛隊人員證實機上至少五人遇難，但未透露具體身份。其餘三名乘客中，有兩人倖存，一人下落不明，救援人員已展開搜救工作。

2025年12月23日，美國德州，一艘墨西哥軍機在美國德州墜毀，圖為警員在水中拖拽起一名懷疑涉事人員。（X@Periodistaddaza）

