特朗普：反對我的人永不能成為聯儲局主席　冀下任主席適時減息

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）12月23日在旗下社交平台發文談及近期財經數據，他指美國GDP逆市上揚，增長高於預期的2.5%，強調希望新任聯儲局主席有條件情況下減息，並聲稱「任何與我意見不同的人，都永遠不可成為聯儲局主席（Anybody that disagrees with me will never be the Fed Chairman!）」。



特朗普在帖文中指出，美國現在市場較以前大為不同，稱現在市場在有積極消息傳出後未有明顯上揚，批評華爾街高層轉變思路，認為原因在於大家認為聯儲局通過加息應對潛在通脹，進而希望新任聯儲局主席能在市場表現好的情況下減息，而非「無緣無故地破壞市場」，而自己希望看見市場在「有好消息時上漲，有壞消息時下跌」，並且「通脹會自己解決」。

2025年12月23日，圖為特朗普在社交平台發文，稱任何與自己意見不同的人永遠都不會成為聯儲局主席。（截圖自TruthSocial@realDonaldTrump）

特朗普向來主張減息，他之前與秉持不減息立場的現任聯儲局主席鮑威爾因此摩擦不斷，不過聯儲局上次議息後做出減息決定。

聯儲局是獨立於美國聯邦政府的第三方機構，主席任免不受美國總統直接管控，但總統可以提名下一任聯儲局主席。