中方代表呼籲有關各方盡快就伊朗核問題重啟談判進程

中國常駐聯合國副代表孫磊12月23日在安理會伊朗核問題公開會上發言，呼籲有關各方盡快重啟談判進程。



孫磊指出，伊朗核問題全面協議曾是經過安理會第2231號決議核可的重要多邊外交成果。然而，美國2018年單方面退出該協議，對伊實施單邊制裁，採取「極限施壓」，今年6月與以色列悍然襲擊受國際原子能機構保障監督的伊朗核設施，導致伊核問題深陷困境。英國、法國、德國在美退出協議後配合美對伊施加單邊制裁，未能履行協議義務，未能窮盡「爭端解決」機制，在伊朗核設施遭襲後執意推動「快速恢復制裁」，致使矛盾對抗一再加劇。中方呼籲有關各方增強緊迫意識，體現責任擔當，盡快重啟談判進程，爭取達成共識、取得成果。

孫磊強調，武力和對抗解決不了問題。各方應保持冷靜克制，堅持通過外交和對話妥善處理分歧，避免重回制裁施壓和局勢升級相互交替的惡性循環。美國應切實承擔責任，展現政治誠意，明確承諾不再對伊朗動武，主動同伊朗恢復談判。歐洲三國應摒棄「麥克風外交」，為緩和局勢、彌合分歧發揮正面作用，將致力於外交解決的表態落到實處。儘管遭受不公正待遇，伊朗仍多次重申自身核計劃和平性質，強調無意發展核武器，積極同各方接觸，尋求解決方案。中方呼籲有關國家重視伊方誠意和所作積極努力，而不是片面指責施壓、干擾破壞。有關各方應尊重彼此合理安全關切，通過平等對話緩和矛盾、積累互信，早日達成符合國際社會期待的解決方案。個別國家應放棄借伊朗核談判推進地緣政治議程。

2025年9月19日，美國紐約聯合國總部，聯合國安理會成員國投票否決永久解除向伊朗實施制裁的決議。（Reuters）

孫磊表示，作為安理會常任理事國和伊核協議參與方，中方在伊核問題上始終發揮建設性作用，積極勸和促談。中方將繼續與各方一道，為推動早日恢復談判，推進政治解決伊核問題，維護國際核不擴散體系，促進中東地區和平穩定作出不懈努力。

會議開始時，俄羅斯代表就此次會議提出程序性問題。孫磊隨即發言，表示中方支持俄方觀點。他說，歐洲三國啟動「快速恢復制裁」機制存在法律和程序漏洞，安理會並未就歐洲三國是否有權啟動該機制達成一致。安理會第2231號決議於2025年10月18日到期終止，安理會已終止審議伊朗核問題。有關國家強行推動安理會在已被終止的議題下召開會議，只會損害安理會決議權威，破壞安理會團結，加劇矛盾分歧。中方對此嚴重關切。中方呼籲安理會成員切實落實第2231號決議「終止日」有關措施，維護安理會權威和多邊外交信譽，為政治解決伊核問題創造有利條件。