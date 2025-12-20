聯合國：加沙脫離饑荒狀態 惟160萬人仍面臨飢餓問題
撰文：莊勁菲
出版：更新：
聯合國12月19日表示，「糧食安全階段綜合分類」（IPC）最新報告顯示，加沙地帶已不再發生饑荒，但仍有160萬人（佔分析人口的77%）面臨嚴重的飢餓狀況。
聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）表示，調查結果顯示加沙遏止饑荒已取得進展，但局勢依然危險且「極其脆弱」。
160萬人仍面臨飢餓問題
報告指出，從10月中旬到11月底，加沙約有160萬人面臨「危機等級的飢餓」（第三階段），其中超過50萬人處於「緊急狀態」（第四階段），以及超過10萬人處於「災難狀態」（第五階段）。
根據IPC分析，到2026年4月中旬，加沙約有57.1萬人仍將處於緊急狀態，約1900人預計將繼續面臨災難式飢餓。在最糟糕情況下，包括再次爆發敵對行動或人道主義和商業物資流入中斷，整個加沙地帶可能再次面臨饑荒。
以色列否認調查結果：歪曲事實
以色列控制前往加沙的所有通道。負責協調援助的該國國防部「政府領土活動協調處」（COGAT）不滿IPC調查結果，稱其「歪曲實際情況」，因為它「依賴於數據收集方面的嚴重缺陷以及未能反映人道主義援助全部範圍的信息來源」。
COGAT主張，自以軍和哈馬斯停火以來，每天有600至800輛貨車進入加沙，其中70%的物資是食物。但哈馬斯表示，這一數字遠低於600。
