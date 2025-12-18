美國委內瑞拉關係緊張　聯合國巴西墨西哥領導人呼籲緩和局勢

美國與委內瑞拉關係緊張之際，聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）發言人迪雅里克（Stephane Dujarric）、巴西總統盧拉（Luiz Inacio Lula da Silva）與墨西哥總統欣鮑姆（Claudia Sheinbaum）12月17日先後對事件表示關切，呼籲保持克制緩和局勢。



路透社報道，迪雅里克表示，古特雷斯正在密切關注當前局勢，並與相關各方保持溝通，致力於避免局勢進一步升級，他強調古特雷斯呼籲所有利益攸關方履行其在國際法、包括《聯合國憲章》和任何其他適用的法律框架所規定的義務，以維護地區和平。

2025年12月16日，圖為特朗普在旗下社交平台發文宣布委內瑞拉政權為恐怖組織，封鎖所有受制裁油輪。（截圖自TruthSocial@realDonaldTrump）

欣鮑姆呼籲聯合國介入以免局勢進一步升級，她重申墨西哥反對干預及他國干預委內瑞拉事務的立場，提議墨西哥可提供場所以供雙方談判。盧拉對事務表示關切，強調自己早前與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）通話時有談到美委局勢，他指自己當時有告訴特朗普，巴西可為緩和事態提供支持，還建議特朗普應願意展開對話並具備耐心。

特朗普日前宣布委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro）領導的政權是恐怖組織，嚴禁受制裁油輪進出委內瑞拉，委內瑞拉則對特朗普舉動表示反對，強調此舉涉嫌違法國際法。