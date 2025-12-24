日本有民間團體請願　促請政府明確堅持無核三原則

綜合日媒報道，日本首相高市早苗計劃推動修改「安保三文件」及「無核三原則」，以及首相官邸一名負責安全保障政策的官員日前發表「日本應擁有核武器」之言論，引發強烈反彈。有民間團體於12月23日請願，要求政府表態堅持「無核三原則」方針。



由日本核爆受害者團體及非政府組織（NGO）組成的「廢除核武器日本非政府組織聯絡會」成員，周二首先前往外務省，與相關負責人進行非公開會晤。外務省方面回應稱，對首相官邸幹部的具體言論不予置評，但重申政府仍堅守「不擁有、不製造、不引進核武器」的無核三原則，並以此作為政策方針。其後，團體一行轉往防衛省，同樣提交請願書並表達抗議。

就日本應否擁有核武器一事，「廢除核武器日本運動」的副代表理事、日本原子彈氫彈爆炸受害者團體協議會事務局次長和田征子受訪時指，希望高市明確表態無核三原則是國家方針，並繼續堅持。另外，「廢除核武器日本NGO聯絡會」共同代表伊藤和子亦表示，對高市政府中醞釀形成容許擁核發言的氛圍，感到強烈擔憂。

2025年12月17日，日本東京，首相高市早苗在首相官邸舉行的記者會上發表講話。（Reuters）

高市早苗同日出席活動，發表演說時強調，俄烏戰爭表明，一旦捲入衝突，將會是長期化，所以日本必須提升持續作戰能力，重申政府會繼續推動修改安保相關文件討論。