日本自民黨討論修改安保戰略 無核三原則成焦點 擬明年底前完成
撰文：莊勁菲
出版：更新：
日本自民黨11月20日上午召開安全保障調查會會議。日媒指，根據首相高市早苗指示，自民黨着手討論修改《國家安全保障戰略》等3份安保相關文件，「無核三原則」及防衛費增額新目標將是主要議題，自民黨計劃明年4月彙總建議，政府打算在明年年底前完成修改。
共同社報道，會上確認2022年底制定的現行3份文件的內容和討論經過。結合近期中國的海上軍事動向、俄烏衝突以及朝鮮核武開發進展，會議將梳理加強防衛力的議題。
自民黨還將探討修改防衛裝備轉移規則，該議題被寫入與日本維新會的聯合執政協議。其他議題包括基於無人機的作戰新模式、加速部署長射程導彈、是否應擁有核動力潛艇等。
對於核武器，日本奉行「不擁有、不製造、不引進」的無核三原則。近日有共同社報道稱，高市早苗有意推動修改其中「不引進」一項，官方至今沒作出明確表態。
報道指出，關於日本防衛費，現行3份文件設定的目標是：包括關聯經費在內，在國內生產毛額（GDP）中佔比升至2%。此外，已獲悉美國特朗普政府暗中要求日本進一步增額，將在GDP中的佔比提高至3.5%。
日媒：日本或本財政年度內重啟世界最大核電站日本防衛省智庫發表中國安全戰略報告：東北亞對立格局加劇日本官房長官：未收到中國暫停水產品進口通知 將續與華溝通協調美國計劃購買及擁有10座新核反應堆 日本承諾資助部分所需資金