日本自民黨討論修改安保戰略　無核三原則成焦點　擬明年底前完成

日本自民黨11月20日上午召開安全保障調查會會議。日媒指，根據首相高市早苗指示，自民黨着手討論修改《國家安全保障戰略》等3份安保相關文件，「無核三原則」及防衛費增額新目標將是主要議題，自民黨計劃明年4月彙總建議，政府打算在明年年底前完成修改。



共同社報道，會上確認2022年底制定的現行3份文件的內容和討論經過。結合近期中國的海上軍事動向、俄烏衝突以及朝鮮核武開發進展，會議將梳理加強防衛力的議題。

日本執政自民黨與維新會11月13日於國會啟動修改憲法第九條討論。日本憲法第九條被稱為「和平憲法」，內容包括放棄戰爭、不維持武力、不承認交戰權。(Getty)

自民黨還將探討修改防衛裝備轉移規則，該議題被寫入與日本維新會的聯合執政協議。其他議題包括基於無人機的作戰新模式、加速部署長射程導彈、是否應擁有核動力潛艇等。

對於核武器，日本奉行「不擁有、不製造、不引進」的無核三原則。近日有共同社報道稱，高市早苗有意推動修改其中「不引進」一項，官方至今沒作出明確表態。

報道指出，關於日本防衛費，現行3份文件設定的目標是：包括關聯經費在內，在國內生產毛額（GDP）中佔比升至2%。此外，已獲悉美國特朗普政府暗中要求日本進一步增額，將在GDP中的佔比提高至3.5%。