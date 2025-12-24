美聯儲局主席鮑威爾支持率領先特朗普　成最受歡迎美國高官

最新民調顯示，在13位美國高層官員中，美國聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell） 以44%的整體支持率位居榜首，成為當前最受歡迎的官員。



圖為2025年12月10日，聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）在議息會議後主持例行記者會。（Reuters）

蓋洛普（Gallup）周一（12月22日）公布的數據顯示，44%受訪者表示認可鮑威爾的工作表現，其中民主黨受訪者中達46%，共和黨為34%，獨立選民為49%。

相比之下，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普） 的支持率為36%。在所有受調查官員中，僅國務卿魯比奧（Marco Rubio） 的支持率同樣超過40%，為41%；而支持度最低的為參議院少數黨領袖舒默（Chuck Schumer），僅28%。

Gallup民調結果圖表（Gallup）

特朗普今年多次公開批評鮑威爾，指責其未更早或更大幅度地減息。然而，聯儲局已在最近三次會議中連續減息0.25個百分點，將聯邦基金利率目標區間下調到3.5%至3.75%。

鮑威爾的第二個任期將於2026年5月結束。特朗普政府被指已開始考慮鮑威爾的繼任人選，包括國家經濟委員會主任哈塞特（Kevin Hassett）、聯儲局前理事沃什（Kevin Warsh） 及現任理事沃勒（Christopher Waller）。

此項民調共訪問1,016名美國成年人，誤差範圍為正負4個百分點。