美國減息｜鮑威爾稱聯儲局將靜觀經濟走向　但幾乎排除加息可能性

聯儲局周三（12月10日）一如預期公布減息0.25厘，聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）在議息後的例行記者會上稱，今次減息是受就業風險上升和通脹壓力上行驅動，稱由於關稅的影響，通貨膨脹仍然「處於較高水平」。他表示，聯儲局靜觀經濟走向，但料沒有委員將加息作為主要預期。



圖為2025年12月10日，聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）在議息會議後主持例行記者會。（Reuters）

鮑威爾表示，由於通膨與就業之間的緊張關係構成「獨特」挑戰，聯儲局力求維持中立政策。當兩個目標「面臨同等風險」時，政策應趨向中性，而不是偏向緊縮或寬鬆。他又稱，這種情況在他擔任聯儲局主席期間從未見過。他重申，聯儲局將根據不斷湧現的數據，以及不斷變化的風險平衡前景，確定進一步調整的程度和時間。

鮑威爾指出，儘管聯儲局在最近的三次會議上連續降息，但尚未就1月的會議做出決定，決策者「完全可以靜觀其變，觀察經濟走勢」。 他又稱，預計未來不會有人將加息作為主要預期。

承認委員之間存在分歧 但形容討論精彩

當談到今次會議出現3張反對票時，鮑威爾稱委員在部份內容維持一致：「有趣的是，每位成員都認為通膨過高，希望通膨下降，並且一致認為勞動市場已經疲軟，存在進一步的風險。」他強調，委員之間的討論，是他在聯儲局14年來經歷過的最精彩討論之一。「這些討論非常周到、互相尊重，而且參與者都持有鮮明的觀點」。

他又稱，「12個人中有9個人支持這個決定。所以支持率相當高。但這不像通常情況下那樣，每個人都對方向和要做的事情達成一致」。

稱聯邦政府此前停擺或令數據「失真」

鮑威爾提到，由於聯邦政府此前停擺，部份經濟數據可能「失真」，委員在評估數據時需要格外謹慎，尤其是家庭調查數據。「在1月份的會議召開之前，我們需要仔細地、帶著一些懷疑的眼光來審視這些數據」。他又重申，當前勞動力市場正在逐漸降溫，而通脹「仍然處於較高水平」。