聖誕節魔力不再？英國經濟增長乏力　節慶消費模式改變

聖誕節將至，英國零售業準備迎接年末消費旺季。但據英媒指出，由於經濟增長乏力、通貨膨脹高企以及政治充滿不確定性，對英國企業和消費者造成沉重壓力，導致節慶銷售帶來的零售提振縮水至2008年經濟衰退時期水平。



英媒指，在連續4年銷售額低迷後，數據顯示英國聖誕節的經濟魔力似乎比以往任何時候都更加「不可靠」。

「黑色星期五」引入 節日消費雙高峰

英國節日期間的零售額約佔全年總額的30%，而像連鎖百貨約翰路易斯（John Lewis）等綜合零售商則高達50%。

源自美國「黑色星期五」（11月第四個星期五）促銷活動2010年代引入英國，改變聖誕節對於冬季銷售額的「獨家」貢獻。現在節慶期間有兩個消費高峰。

2025年12月1日，英國倫敦Outernet公司的電子廣告牌正在宣傳亞馬遜（Amazon）的「黑色星期五」促銷活動。（Getty Images）

研究顧問公司Retail Economics執行長Richard Lim表示：「但這只是消費模式的改變，並沒有帶來更多消費。」

「黑色星期五」已成為英國網購最火爆一天。Adobe Analytics的數據顯示，2025年四天連假期間線上消費總額達38億英鎊，較去年同期增長4.6%。

消費者尋求更多折扣

儘管「黑色星期五」提振了零售業，但英國國家統計局數據顯示，今年11月的零售額仍低於預期，比10月降低0.1%。

2025年12月20日，英國曼徹斯特，人們在聖誕市集購物。（Getty Images）

消費者信心低迷還導致折扣商品需求增加。Adobe Analytics數據顯示，今年「黑色星期五」周末，各零售類別的平均折扣率為16.7%。

科技公司Sensormatic的歐洲、中東和非洲地區零售顧問Andy Sumpter表示，這反映了家庭預算面臨的壓力，並形成兩類消費人群：一類會提前購買禮物，以便有更多時間尋找優惠商品；另一類直到最後一刻才出手，他們會等待價格最終降低。