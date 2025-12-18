稱受天狼星人指示　無業漢涉隨機斬殺涼亭吸煙老翁　謀殺罪成

無業漢4年前涉在屯門公園內，突用斧頭隨機砍殺一名在涼亭抽煙的七旬老翁，他否認謀殺罪，案發後會見精神科醫生時稱，自稱「100萬個生命周期」前是天狼星人，轉世成為泰王拉瑪後遭暗殺，故今世要報仇，案發時「天狼星人」叫他殺人。惟精神科醫生認為被告雖然奇怪想法，但案發時非精神失常。陪審團今（18日）退庭商議至下午，一致裁定被告謀殺罪成。



法官郭啟安指兩名政府醫生均認為被告沒有精神分裂症，但他欲考慮被告的犯案原因，押後至明年1月14日求情及判刑。被告在庭上一直眉頭深鎖。



被告萬日林，35歲，否認一項謀殺罪，指他於2021年8月5日，在屯門海珠路遊樂場的涼亭內謀殺男子張國炎（70歲）。被告原欲認誤殺罪，但不獲控方接納。辯方以「減責神志失常」為由抗辯，被告受精神分裂症影響犯案。

控方透露，被告在香港出生，未婚亦沒有案底，中五學歷，現於小欖精神病治療中心還押。

先稱無人叫他殺人 後說天狼星人叫的

被告在錄影會面指，他當日見到老翁在涼亭吸煙，他從後用斧頭劈他的頭。他在行兇後到附近公廁企圖自殺，惟嘗試了半小時都不成功，最終被警員截獲。被問及為何要殺人時，被告先稱沒有人著他殺人或自殺，之後又指天狼星人叫他殺人，他在兩年後會公開原因。被告又指，他死後有事要處理，因此他自殺。

被告相信前世被暗殺因此要報仇

專家證人青山醫院法醫精神科顧問醫生鄧宛兒在事發後會見被告，鄧指被告在首次會面時說案發時聽到有男聲叫他殺人，未提及外星人。直至第2次會面才提及自己在「100萬個生命周期」前是天狼星人。他轉世後，先後成為中國首位君主和泰王拉瑪。他相信自己因上世被暗殺，無法取得皇位，因此要報仇。

專家指有分裂人格特徵不等同神智失常

專家認為，被告雖有分裂人格的特徵，例如相信自己能與外星人有心靈感應，但不等同有神智失常。

案件編號：HCCC421/2023